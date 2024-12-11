Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı: Kadir Sağlam Galatasaray-Trabzonspor Maçını Yönetecek

Süper Lig 16. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında Kadir Sağlam düdük çalacak.

16. haftada görev alacak hakemler

13 Aralık Cuma:

20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın

20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler

14 Aralık Cumartesi:

16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu

19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın

15 Aralık Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan

19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün

16 Aralık Pazartesi:

19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır

21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam

Galatasaray-Trabzonspor maçı, Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, hakem kararlarının bu kritik mücadelede belirleyici olacağını düşünüyor.