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Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı: Kadir Sağlam Galatasaray-Trabzonspor Maçını Yönetecek

Süper Lig'in 16. haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Kadir Sağlam yönetecek.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 18:19
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 18:19
Süper Lig 16. Hafta Hakemleri Açıklandı: Kadir Sağlam Galatasaray-Trabzonspor Maçını Yönetecek

Süper Lig 16. hafta hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçların hakemleri Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı. 16 Aralık Pazartesi günü gerçekleşecek olan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında Kadir Sağlam düdük çalacak.

16. haftada görev alacak hakemler

  • 13 Aralık Cuma:
  • 20.00 Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor: Cihan Aydın
  • 20.00 Kasımpaşa-İkas Eyüpspor: Halil Umut Meler
  • 14 Aralık Cumartesi:
  • 16.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor: Alper Akarsu
  • 19.00 Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK: Emre Kargın
  • 15 Aralık Pazar:
  • 13.30 Atakaş Hatayspor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
  • 16.00 Onvo Antalyaspor-Bellona Kayserispor: Ali Şansalan
  • 19.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: Ozan Ergün
  • 16 Aralık Pazartesi:
  • 19.00 Adana Demirspor-Beşiktaş: Oğuzhan Çakır
  • 21.00 Galatasaray-Trabzonspor: Kadir Sağlam

Galatasaray-Trabzonspor maçı, Süper Lig'in en önemli karşılaşmalarından biri olarak öne çıkıyor. Taraftarlar, hakem kararlarının bu kritik mücadelede belirleyici olacağını düşünüyor.

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