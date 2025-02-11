Süper Lig 25, 26 ve 27. Hafta Maç Programı Açıklandı

Süper Lig Maç Programı Açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Ligin heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.
Ramazan ayının başlaması nedeniyle 1 Mart Cumartesi gününden itibaren son maç saatleri 20.30 olarak belirlendi. İşte detaylı program:
25. Hafta Maçları
21 Şubat Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK - Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
20.00 ikas Eyüpspor - Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)
22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park)
19.00 Reeder Samsunspor - Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor - Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Papara Park)
24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe (RAMS Park)
26. Hafta Maçları
1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş - Bellona Kayserispor (Tüpraş)
2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe - Onvo Antalyaspor (Ülker)
3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe - Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir - Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
27. Hafta Maçları
7 Mart Cuma:
20.30 Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)
8 Mart Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor - RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park)
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Papara Park)
9 Mart Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor - Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 ikas Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Gain Park)
10 Mart Pazartesi:
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK (Tüpraş)