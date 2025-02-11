DOLAR
36,05 -0,09%
EURO
37,3 -0,45%
ALTIN
3.364,26 -0,14%
BITCOIN
3.499.128,04 0,32%

Süper Lig 25, 26 ve 27. Hafta Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maçları belli oldu. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi 24 Şubat'ta oynanacak.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:39
Süper Lig 25, 26 ve 27. Hafta Maç Programı Açıklandı

Süper Lig Maç Programı Açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 25, 26 ve 27. hafta maç programı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından duyuruldu. Ligin heyecan verici karşılaşmalarından biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, 24 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak.

Ramazan ayının başlaması nedeniyle 1 Mart Cumartesi gününden itibaren son maç saatleri 20.30 olarak belirlendi. İşte detaylı program:

25. Hafta Maçları

21 Şubat Cuma:
20.00 Sipay Bodrum FK - Atakaş Hatayspor (Grey Beton Bodrum)
20.00 ikas Eyüpspor - Beşiktaş (Recep Tayyip Erdoğan)

22 Şubat Cumartesi:
13.30 Net Global Sivasspor - TÜMOSAN Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Onvo Antalyaspor - Kasımpaşa (Corendon Airlines Park)
19.00 Reeder Samsunspor - Çaykur Rizespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

23 Şubat Pazar:
13.30 Bellona Kayserispor - Göztepe (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Corendon Alanyaspor - Adana Demirspor (Gain Park)
19.00 Trabzonspor - Gaziantep FK (Papara Park)

24 Şubat Pazartesi:
20.00 Galatasaray - Fenerbahçe (RAMS Park)

26. Hafta Maçları

1 Mart Cumartesi:
16.00 Adana Demirspor - Sipay Bodrum FK (Yeni Adana)
20.30 Beşiktaş - Bellona Kayserispor (Tüpraş)

2 Mart Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor (Çaykur Didi)
16.00 Kasımpaşa - Galatasaray (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Fenerbahçe - Onvo Antalyaspor (Ülker)

3 Mart Pazartesi:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor - Trabzonspor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Gaziantep FK - ikas Eyüpspor (Gaziantep)
20.30 Göztepe - Reeder Samsunspor (Gürsel Aksel)
20.30 RAMS Başakşehir - Net Global Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)

27. Hafta Maçları

7 Mart Cuma:
20.30 Sipay Bodrum FK - Kasımpaşa (Grey Beton Bodrum)

8 Mart Cumartesi:
13.30 Bellona Kayserispor - RAMS Başakşehir (RHG Enertürk Enerji)
16.00 Onvo Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park)
20.30 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor (Papara Park)

9 Mart Pazar:
13.30 Net Global Sivasspor - Göztepe (BG Grup 4 Eylül)
16.00 Reeder Samsunspor - Adana Demirspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
16.00 ikas Eyüpspor - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Gain Park)

10 Mart Pazartesi:
20.30 Beşiktaş - Gaziantep FK (Tüpraş)

İLGİLİ HABERLER

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe ve Alanyaspor Ligde 18. Randevuda Kapışacak
2
Samsun'da Okçuluk Salon Milli Takım Kampı Devam Ediyor
3
Fenerbahçe Medicana, Jeffrey Jendryk ile Anlaştı
4
Trendyol Süper Lig: Trabzonspor - ikas Eyüpspor Maçında İlk Yarı 0-0 Bitti
5
Sivasspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor: Süper Lig Mücadelesi
6
Ortahisar Belediyespor, Süper Lig'de Yenimahalle'yi 37-29 Geçti
7
Başakşehirli Futbolcu Onur Ergün Ameliyat Oldu

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!