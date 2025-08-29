Süper Lig 4. Hafta: Fatih Karagümrük Hesap.com Antalyaspor Deplasmanında
Maç Bilgileri
Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak.
Karşılaşma Corendon Airlines Park Antalya Stadında oynanacak ve saat 21.30'da başlayacak.
Maçı hakem Cihan Aydın yönetecek.
Puan Durumu ve Eksikler
Süper Lig'in 3 haftası geride kalırken İstanbul ekibi, 1 maçı eksik olup 2 yenilgiyle 18. ve son basamakta yer alıyor.
Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyeti, 1 yenilgisi bulunan Antalyaspor ise 6 puanla 6. sırada haftaya giriş yaptı.
Fatih Karagümrük'te kırmızı kart cezalısı Maruis Tresor Doh, Antalya deplasmanında forma giyemeyecek.