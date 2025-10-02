Süper Lig 8. Hafta Başlıyor: Galatasaray-Beşiktaş Derbisi RAMS Park'ta

Trendyol Süper Lig 8. hafta yarın başlıyor. Haftanın en dikkat çeken maçı 4 Ekim Cumartesi 20.00'de RAMS Park'ta Galatasaray-Beşiktaş derbisi olacak.

Süper Lig 8. hafta yarın açılıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılışında HESAP.COM Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak, Trabzonspor ise Zecorner Kayserispor'ı ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre haftanın en dikkat çeken randevusu, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi olacak.

Yarın

20.00 Hesap.com Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Trabzonspor - Zecorner Kayserispor (Papara Park)

4 Ekim Cumartesi

14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor (Eryaman)

17.00 Kocaelispor - ikas Eyüpspor (Kocaeli)

20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)

5 Ekim Pazar

14.30 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)

