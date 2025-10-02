Süper Lig 8. Hafta Başlıyor: Galatasaray-Beşiktaş Derbisi RAMS Park'ta

Süper Lig 8. hafta yarın açılıyor
Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı yarın başlayacak. Haftanın açılışında HESAP.COM Antalyaspor ile Çaykur Rizespor karşılaşacak, Trabzonspor ise Zecorner Kayserispor'ı ağırlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre haftanın en dikkat çeken randevusu, 4 Ekim Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Beşiktaş derbisi olacak.
Yarın
20.00 Hesap.com Antalyaspor - Çaykur Rizespor (Corendon Airlines Park Antalya)
20.00 Trabzonspor - Zecorner Kayserispor (Papara Park)
4 Ekim Cumartesi
14.30 Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor - ikas Eyüpspor (Kocaeli)
20.00 Galatasaray - Beşiktaş (RAMS Park)
5 Ekim Pazar
14.30 Kasımpaşa - TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Gaziantep FK (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Göztepe - RAMS Başakşehir (Gürsel Aksel)
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe (Samsun Yeni 19 Mayıs)