Süper Lig'de 18. Haftanın Açılışı Heyecanla Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak. Futbolseverler, heyecan dolu bir hafta boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalara tanıklık edecek.

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ederken, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18. haftanın maç programı ise şu şekilde:

Yarın

20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)

(Çaykur Didi) 20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir (Yeni Adana)

(Yeni Adana) 16.00 Onvo Antalyaspor - ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)

(Corendon Airlines Park Antalya) 19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)

(RAMS Park) 20.00 Reeder Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

(Recep Tayyip Erdoğan) 16.00 Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)

(Grey Beton Bodrum) 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Ülker)

Futbolseverler, bu karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de yeni bir haftanın heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kimlerin galip geleceği merakla bekleniyor!