Süper Lig'de 18. Haftanın Açılışı Heyecanla Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak. Futbolseverler, heyecan dolu bir hafta boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalara tanıklık edecek.
Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ederken, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18. haftanın maç programı ise şu şekilde:
Yarın
- 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)
- 20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)
4 Ocak Cumartesi
- 13.30 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
- 16.00 Onvo Antalyaspor - ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
- 19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)
- 20.00 Reeder Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
5 Ocak Pazar
- 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
- 16.00 Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
- 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Ülker)
Futbolseverler, bu karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de yeni bir haftanın heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kimlerin galip geleceği merakla bekleniyor!