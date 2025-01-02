DOLAR
35,34 0,05%
EURO
36,73 -0,25%
ALTIN
2.994,61 -0,35%
BITCOIN
3.383.753,7 -0,97%

Süper Lig'de 18. Haftanın Açılışı Heyecanla Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın maçları yarın başlayacak. Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ediyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 09:17
Süper Lig'de 18. Haftanın Açılışı Heyecanla Başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 18. haftanın perdesi yarın oynanacak maçlarla açılacak. Futbolseverler, heyecan dolu bir hafta boyunca birbirinden çekişmeli karşılaşmalara tanıklık edecek.

Haftanın açılış maçlarında Çaykur Rizespor, Beşiktaş'ı konuk ederken, Corendon Alanyaspor da TÜMOSAN Konyaspor ile sahasında karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 18. haftanın maç programı ise şu şekilde:

Yarın

  • 20.00 Çaykur Rizespor - Beşiktaş (Çaykur Didi)
  • 20.00 Corendon Alanyaspor - TÜMOSAN Konyaspor (Gain Park)

4 Ocak Cumartesi

  • 13.30 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir (Yeni Adana)
  • 16.00 Onvo Antalyaspor - ikas Eyüpspor (Corendon Airlines Park Antalya)
  • 19.00 Galatasaray - Göztepe (RAMS Park)
  • 20.00 Reeder Samsunspor - Trabzonspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

5 Ocak Pazar

  • 13.30 Kasımpaşa - Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)
  • 16.00 Sipay Bodrum FK - Bellona Kayserispor (Grey Beton Bodrum)
  • 19.00 Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor (Ülker)

Futbolseverler, bu karşılaşmalarla birlikte Süper Lig'de yeni bir haftanın heyecanını yaşamaya hazırlanıyor. Kimlerin galip geleceği merakla bekleniyor!

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Telekom, Cosea JL'yi BKT Avrupa Kupası'nda Ağırlayacak
2
Arkas Spor, İzmir Derbisi ile İkinci Yarıya Fırtına Gibi Başlıyor
3
Trendyol 1. Lig'de 18. Hafta Heyecanı Başlıyor!
4
Süper Lig'de 18. Haftanın Açılışı Heyecanla Başlıyor
5
Voleybol Haftası: Sultanlar ve Efeler Ligi İkinci Devreye Başlıyor
6
Selçuk Can Caner, Sutopu Dünya Kupası Division 2'de Gol Kralı Oldu

Devlet kapısında çifte alım müjdesi! KPSS’de 55- 70 puan almak yetecek!

Merkez Bankası'ndan KKM Hamlesi: Resmi Olarak Kaldırıldı

Yeni Yıla 1 Kala Toplu Taşıma Ücretlerine Zam Geliyor

Yılbaşı Kredisi Yağmuru: Giden Eli Boş Dönmeyecek

Yılbaşı Hediyesi: Kart Sahiplerine 800 TL Chip-Para Fırsatı

Mesai Bitimine Kadar Müddeti Var! e-Devlet'e Girmeyenler Destekten Faydalanamayacak

Bu araçları almak isteyene ÖTV muafiyeti! Fiyatlar yerin dibine girecek

Asgari Ücrette Yeni Dönem: Bankacılık Sektöründe Zamlar Belli Oldu

Şubat Ayında Kişi Başı 2500 TL Destek Müjdesi! Yeni Yılın Yeni Desteği Açıklandı

2.250 TL- 15.000 TL destek açıklandı! Yeni yılda bu tutarlar ödenecek

2025'te Milli Emlak İhaleleri: Hakkari'den İzmir'e Yatırım Fırsatları

Yeni Yıla 1 Gün Kala O Ücretlere Büyük Zam Geliyor!