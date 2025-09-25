Süper Lig'de 7. Hafta Başlıyor: Alanyaspor - Galatasaray Açılışta

Trendyol Süper Lig'de 7. hafta yarın açılıyor. Açılış maçı Corendon Alanyaspor-Galatasaray, Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:52
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.

Hafta Programı

Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Zecorner Kayserispor - Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor (Tüpraş)

