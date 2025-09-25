Süper Lig'de 7. Hafta Başlıyor: Alanyaspor - Galatasaray Açılışta

Süper Lig'de 7. Hafta Başlıyor: Corendon Alanyaspor - Galatasaray Açılışta
Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak. Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Mücadele Alanya Oba Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Hafta Programı
Yarın:
20.00 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Alanya Oba)
27 Eylül Cumartesi:
17.00 ikas Eyüpspor - Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gaziantep FK - Samsunspor (Gaziantep)
20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)
28 Eylül Pazar:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor - RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (Çaykur Didi)
20.00 Zecorner Kayserispor - Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Fenerbahçe - Hesap.com Antalyaspor (Chobani)
29 Eylül Pazartesi:
20.00 Beşiktaş - Kocaelispor (Tüpraş)