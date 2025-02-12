Süper Lig'de Yeni Transferlerin Yaş Ortalaması 25,2

Süper Lig'de Transfer Döneminin Verileri

Trendyol Süper Lig'de gerçekleştirilen ikinci transfer ve tescil döneminde, kulüpler kadrosuna katılan futbolcularla güçlendirdi. Bu dönemde toplamda 58 futbolcu transfer edildi.

Yaş Ortalaması

Yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,2 olarak belirlendi. Bu veri, ligdeki kulüplerin genç ve dinamik bir kadro oluşturma hedefinde olduklarını gösteriyor.

Genç Yetenekler Ön Planda

Yeni katılan futbolcular arasında en dikkat çekici isimler, takımlarının geleceği için önem taşıdığı belirtilen genç yetenekler oldu. Süper Lig, genç oyunculara fırsat tanıyarak, lig kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Devam eden sezon için kulüplerin yaptığı bu transferler, taraftarlar ve spor analistleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.