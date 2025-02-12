DOLAR
36,1 -0,17%
EURO
37,48 -0,26%
ALTIN
3.358,46 -0,11%
BITCOIN
3.480.805,63 -1,37%

Süper Lig'de Yeni Transferlerin Yaş Ortalaması 25,2

Süper Lig'de yeni transferlerin yaş ortalaması 25,2 olarak belirlendi, toplamda 58 futbolcu kadroya katıldı.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 11:04
Süper Lig'de Yeni Transferlerin Yaş Ortalaması 25,2

Süper Lig'de Transfer Döneminin Verileri

Trendyol Süper Lig'de gerçekleştirilen ikinci transfer ve tescil döneminde, kulüpler kadrosuna katılan futbolcularla güçlendirdi. Bu dönemde toplamda 58 futbolcu transfer edildi.

Yaş Ortalaması

Yapılan transferlerin yaş ortalaması 25,2 olarak belirlendi. Bu veri, ligdeki kulüplerin genç ve dinamik bir kadro oluşturma hedefinde olduklarını gösteriyor.

Genç Yetenekler Ön Planda

Yeni katılan futbolcular arasında en dikkat çekici isimler, takımlarının geleceği için önem taşıdığı belirtilen genç yetenekler oldu. Süper Lig, genç oyunculara fırsat tanıyarak, lig kalitesini artırmayı amaçlıyor.

Devam eden sezon için kulüplerin yaptığı bu transferler, taraftarlar ve spor analistleri tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Aday Kadrosu Açıklandı
2
Beşiktaş, Genç Yeteneklerle Transfer Dönemini Kapattı
3
Çaykur Rizespor-Galatasaray Maçı Biletleri Satışa Çıktı
4
Annenin İzinden Giden Milli Judocu Minel Tepe'nin Başarı Hikayesi
5
Aliağa Petkimspor, Avrupa'da Çeyrek Final Hedefini Sürdürüyor
6
Mete Gazoz'dan Gençlere İlham: 'Tatlı' Sorumluluk
7
Boluspor, Yalçın Koşukavak ile Sezon Sonuna Kadar Anlaştı

Türk Kırmızı Etinde Önemli Destek: Fiyatlar Düşebilir!

Türkiye'de Promosyonda Tarihi Karar: Bursa'da 29 Milyon TL Dağıtıyor

Emeklilere Müjde! 2025'te Bayram İkramiyesi 4.500 TL-5.000 TL Olacak

Emeklilerin Maaşları Tehlike Altında! 1 Ekim 2008 Dikkat!

Merkez Bankası Faiz İndirimleriyle Kredilerde Yeni Dönem Başladı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL