Süper Lig'den 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

TFF, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk etti. Disipline sevk eden kulüpler arasında Galatasaray ve Fenerbahçe de var.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 21:36
Süper Lig'den 7 Kulüp PFDK'ya Sevk Edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de yer alan 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK)'na sevk etti.

TFF'nin resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Reeder Samsunspor, Gaziantep FK ve TÜMOSAN Konyaspor çeşitli sebeplerle disipline sevk edilen takımlar arasında bulunuyor.

Ayrıca, Galatasaray Kulübü yöneticisi Eray Yazgan, TÜMOSAN Konyaspor futbolcusu Melih Bostan, RAMS Başakşehir oyuncusu Deniz Türüç, Atakaş Hatayspor futbolcusu Franvisco Javier Calvo Quesada, Çaykur Rizespor yöneticisi Muhittin Sandıkçı ve Eyüpspor teknik sorumlu Kerem Yavaş da farklı nedenlerle PFDK'ya sevk edildi.

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