Süper Lig'den 7 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'nin açıklamasına göre, ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından alınan sevk kararları kamuoyuyla paylaşıldı.

Sevk edilen kulüpler ve gerekçeler

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Kocaelispor ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevk edildi.

Bireysel ve 1. Lig sevkleri

Cafu (Kasımpaşa forması) Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

Hukuk Müşavirliği ayrıca Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.

Konuyla ilgili disiplin süreçleri, PFDK kararları doğrultusunda ilerleyecek.