Süper Lig devi, Galatasaray'ın istediği Alexis Sanchez için harekete geçti

Trabzonspor, Alexis Sanchez İçin Harekete Geçiyor: İşte Son Gelişmeler

Futbol dünyasında sürpriz bir gelişme yaşandı. İtalyan devi Inter’deki sözleşmesi sona eren ve yeni sözleşme imzalanması beklenmeyen Alexis Sanchez için Trabzonspor’un harekete geçtiği iddia edildi.



Alexis Sanchez, Inter’deki sözleşmesinin sonuna gelirken, yeni bir sözleşme imzalaması beklenmiyor. Ancak, Süper Lig devi Trabzonspor’un bu durumu fırsat bilerek Sanchez için harekete geçtiği öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi’nin transfer döneminde üst düzey bir yıldız oyuncuyu takıma kazandırma hedefi olduğu biliniyor. Bu hamleyle Bordo-Mavililer, hem heyecan yaratmayı hem de taraftarlarını yeniden stada çekmeyi hedefliyor.

İspanya basınından AS Gazetesi, Inter ile sözleşmesi biten Alexis Sanchez’in Trabzonspor’un gündeminde olduğunu belirtti. Haberde, Trabzonspor’un 35 yaşındaki Şilili yıldızın menajeriyle temas kurduğu vurgulandı.

Ancak Sanchez’e olan ilgi sadece Trabzonspor ile sınırlı değil. İtalya’dan Parma ve Udinese, MLS ekiplerinden Inter Miami ve River Plate de Sanchez’le ilgileniyor.

Sanchez, kariyeri boyunca Barcelona, Arsenal, Manchester United gibi dev kulüplerde forma giydi. Geçen sezon Galatasaray, Sanchez’i transfer etmeye çalışmış ancak tecrübeli oyuncu Inter’e gitmişti. İtalyan kulübünde çıktığı 31 maçta 4 gol, 5 asistlik performans sergileyen Sanchez’in geleceğiyle ilgili henüz net bir karar vermediği belirtildi.