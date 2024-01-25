Süper Lig'in 23. hafta hakemleri belli oldu

Süper Lig'de Heyecan Doruğa Çıkıyor: 23. Hafta Hakem Kadroları ve Maç Programı Belli Oldu!

Süper Lig'in nefes kesen 23. haftasında, futbolseverlerin gözleri hakemlerin üzerinde olacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, bu önemli karşılaşmaların yönetiminde görev alacak hakemleri duyurdu. İşte detaylar ve maç programı:

27 Ocak Cumartesi gününe damgasını vuracak olan mücadelelerde ilk karşılaşma saat 16:00'da Alanyaspor ile Pendikspor arasında gerçekleşecek. Volkan Bayarslan'ın düdüğüyle başlayacak olan mücadele, futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Aynı günün akşamında ise saat 19:00'da Adana Demirspor ile Hatayspor karşı karşıya gelecek. Mert Güzenge'nin yöneteceği bu mücadelede, takımların sahadaki performansları kadar hakemin kararları da büyük önem taşıyacak.

28 Ocak Pazar günü Konyaspor ile Başakşehir arasındaki mücadele, Alper Akarsu'nun düdüğü ile başlayacak. Sivasspor - Beşiktaş ve Fatih Karagümrük - Rizespor maçları ise sırasıyla Ali Şansalan ve Turgut Doman hakemliğinde gerçekleşecek.

Günün kapanış maçında ise Fenerbahçe ile Ankaragücü karşı karşıya gelecek. Cihan Aydın'ın yöneteceği bu mücadele, haftanın en önemli karşılaşmalarından biri olacak.

29 Ocak Pazartesi günü ise İstanbulspor ile Samsunspor, Kayserispor ile Antalyaspor, Galatasaray ile Gaziantep FK ve Trabzonspor ile Kasımpaşa maçları sırasıyla Ömer Faruk Turtay, Direnç Tonusluoğlu, Arda Kardeşler ve Tugay Kaan Numanoğlu'nun düdükleriyle başlayacak.

Hafta boyunca oynanacak bu müsabakalarda, takımların zirve mücadelesi kadar hakemlerin performansı da büyük bir merak konusu olacak. Futbolseverler, heyecanın dorukta olduğu bu haftayı kaçırmak istemeyecek!