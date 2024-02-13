Süper Lig'in şampiyonluk sırası değişti! Oranlar güncellendi

Süper Lig'in şampiyonluk favorisi değişti! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG'İN BİRİNCİSİ DEĞİŞTİ

Süper Lig'in 25. haftası geride kaldı ve haftalardır aynı olan zirvenin ismi değişti. Fenerbahçe'nin son maçında beraberlik alması sonrasında zirveye sarı kırmızılı takım yerleşti.





Şampiyonluk oranları da değişti ve Beşiktaş ile Trabzonspor'un şampiyonluk oranı 250.00, Kasımpaşa'nın 500.00, Rizespor'un 1.000.000 olarak değişti. Galatasaray'ın 1.70, Fenerbahçe'nin 1.75, Beşiktaş'ın 250.00, Trabzonspor'un 250.00, Kasımpaşa'nın 500.00, Rizespor'un 1.000.000 olarak değişti.