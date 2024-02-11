Süper Lig'in son transferleri! Hepsi tek listede

Fatih Karagümrük, Suudi Arabistan Ligi'nden Al-Ahli takımında forma giyen başarılı forvet oyuncusu Marcos Vinicius Amaral Alves'i sezon sonuna kadar kiraladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Marcao'nun Karagümrük'e transferi resmen duyuruldu.

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Adana Demirspor, Nice forması giyen Youcef Atal'ı kadrosuna kattı. Sağ bek mevki için yapılan transferde, kulüp tarafından Youcef Atal'ın transferi resmi olarak açıklandı.

Hatayspor, NK Olimpija Ljubljana takımından orta saha oyuncusu Rui Pedro ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. Hatayspor'un transferi resmen duyurmasıyla birlikte Rui Pedro, Hatayspor'a katıldı.

Başakşehir, FK Sarajevo forması giyen genç Bosna Hersekli orta saha oyuncusu Hamza Ljukovac'ı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hamza'nın transferi resmi olarak duyuruldu.

Alanyaspor, Mısırlı santrfor Ahmed Hassan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ahmed Hassan'ın transferi resmi olarak duyuruldu.

Kayserispor, bir dönem Konyaspor'da forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia'yı kadrosuna kattı. Mehdi Bourabia'nın Kayserispor'a katılması resmi olarak duyuruldu.

Beşiktaş, SC Braga forması giyen Al-Musrati'nin transferi için görüşmelere başladığını açıkladı. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, transfer görüşmelerinin başladığı belirtildi.

Hatayspor, Galatasaray'dan Halil Dervişoğlu'nu sezon sonuna kadar kiraladı. Halil Dervişoğlu'nun transferi resmi olarak duyuruldu.

Beşiktaş, Legia Varşova'dan kadrosuna kattığı Ernest Muci'nin transferinin mali detaylarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Ernest Muci'nin transferi resmi olarak duyuruldu.

Konyaspor, Zambiyalı savunmacı Teenage Hadebe'yi sezon sonuna kadar kadrosuna dahil etti. Teenage Hadebe'nin Konyaspor'a katılması resmi olarak duyuruldu.

Sivasspor, Hollanda doğumlu sol kanat oyuncusu Queensy Menig'i kadrosuna kattı. Queensy Menig'in Sivasspor'a transferi resmi olarak duyuruldu.

Ankaragücü, forvet hattını güçlendirmek için 28 yaşındaki Christian Bassogog ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Christian Bassogog'un Ankaragücü'ne transferi resmi olarak duyuruldu.

Kayserispor, Otabek Shukurov'u transfer ettiğini açıkladı. Otabek Shukurov'un Kayserispor'a transferi resmi olarak duyuruldu.

Kasımpaşa, Portekizli kanat oyuncusu Rochinha ile sözleşme imzaladı. Rochinha'nın Kasımpaşa'ya transferi resmi olarak duyuruldu.

Samsunspor, Arnavutluk Milli Takımı forması da giyen Belçika takımlarından Royal Antwerp'in formasını giyen Arbnor Muja'yı transfer etti. Arbnor Muja'nın Samsunspor'a transferi resmi olarak duyuruldu.