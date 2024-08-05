Süper Lig Kombine Kart Fiyatları Açıklandı: En Pahalı 325 Bin lira

Süper Lig'de Kombine Kart Fiyatları 2024-2025 Sezonu

Trendyol Süper Lig, 2024-2025 sezonu öncesinde kulüpler kombine kartlarını satışa sundu. En ucuz kombine bilet 800 lira ile Konyaspor'a aitken, en pahalı bilet ise Fenerbahçe'nin maraton alt E blok ve Fenerium alt E blok kombineleri için 325 bin lira olarak belirlendi.

Fenerbahçe'nin Kombine Fiyatları

Sarı-lacivertli kulüp, maraton alt ve Fenerium alt kombinelerini 62 bin lira ile 325 bin lira arasında sunuyor. Ayrıca, kale arkası biletlerinin fiyatları 15 bin lira ile 9 bin lira arasında değişiyor. Geçtiğimiz sezon en pahalı kombine fiyatı 150 bin lira olarak belirlenmişti.

Galatasaray ve Beşiktaş'ın Kombine Fiyatları

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da, kombine sahiplerinin %97'si biletlerini yeniledi. Kale arkası kombineleri 14 bin ile 16 bin lira arasında satılırken, diğer tribünler için fiyatlar 32 bin 500 ile 112 bin 500 lira arasında değişiyor. Beşiktaş ise yeni sezon kombine fiyatlarını 11 bin lira ile 240 bin lira arasında sunuyor.

Diğer Kulüplerin Kombine Fiyatları

Trabzonspor'da kombine fiyatları 5 bin lira ile 50 bin lira arasında değişirken, Bodrum FK, en pahalı kombine kartını 90 bin lira ile satışa sundu. Ayrıca, Çaykur Rizespor 1,200 lira ile 35 bin liraya, Göztepe ise 2,200 lira ile 28 bin liraya kombineler sunmuş durumda.

Süper Lig Kombine Kart Fiyatları