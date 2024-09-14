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Süper Lig Kulüplerinin Yaz Transfer Hareketliliği

Süper Lig'de 2024-25 sezonu için 16 takım, 159 transfer gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:25
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:25
Süper Lig Kulüplerinin Yaz Transfer Hareketliliği

Trendyol Süper Lig'de Transfer Dönemi Hız Kazandı

2024-25 sezonu için yaz transfer dönemi, Trendyol Süper Lig kulüplerinin hareketliliği ile dikkat çekti. 16 farklı ekip, toplamda 159 futbolcuyla anlaşma sağladı.

Gaziantep FK ve Diğer Takımlar

Gaziantep FK, 82 imzayla dikkat çekerken, diğer kulüpler de bu süreçte önemli transferler gerçekleştirdi. Bu sezon, Süper Lig'in rekabeti daha da artacak gibi görünüyor.

Transfer Döneminin Önemi

Birinci transfer ve tescil döneminin bu kadar hareketli geçmesi, kulüplerin gelecek sezon hedeflerini net bir şekilde ortaya koymasının bir işareti. Ancak, bu transferlerin takımlar üzerindeki etkisini önümüzdeki günlerde göreceğiz.

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