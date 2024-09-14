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Süper Lig Takımlarında Yurt Dışı Transfer Yığını

Trendyol Süper Lig, bu transfer döneminde 159 transferin 101'ini yurtdışından gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 12:30
Süper Lig Takımlarında Yurt Dışı Transfer Yığını

Süper Lig Takımlarından Yurt Dışı Transfer Patırtısı

Yaz transfer döneminde Trendyol Süper Lig ekipleri, toplam 159 transfer gerçekleştirdi. Bu transferlerin 101’i, Türkiye dışındaki kulüplerle yapıldı.

Yurt Dışı Tercihleri Öne Çıkıyor

Bu dönemde Süper Lig kulüpleri, oyuncu seçimlerinde yurt dışını tercih ederek, kadrolarını güçlendirmek için önemli adımlar attı. Birinci transfer ve tescil döneminde, yerli oyuncular yerine yabancı oyuncuların tercih edilmesi dikkat çekti. Yani, Türk takımları global oyuncu piyasasında etkinliğini artırmaya çalışıyor. Anadolu Ajansı'ndan alınan bilgilere göre, bu hareketlilik ligdeki rekabeti daha da artıracağa benziyor. Süper Lig, uluslararası arenada kendini gösterme fırsatını değerlendiriyor.

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