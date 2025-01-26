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Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Samsun'da düzenlenen Bowling Türkiye Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular ödüllerini aldı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 18:26
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 18:45
Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Samsun'da Tamamlandı

Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası Sonuçlandı

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası başarıyla sona erdi. Şampiyona, Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve toplamda 15 kulüpten 42 sporcu mücadele etti.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Dereceye giren sporcu ve kulüplere ödülleri, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bowling Teknik Kurul Başkanı Ümit Yıldırım ve Bowling Merkez Hakem Kurulu Başkanı Hale Güngör tarafından verildi.

Süper Lig Şampiyonları

Süper Lig'de kadınlarda Rumeli Bowling Spor Kulübü'nden Naile Sancar birinci olurken, erkeklerde ise Ankara Bowling Spor Kulübü'nden Cemal Batu Pınar öne çıktı.

1. Lig'de Dereceye Girenler

1. Lig'de kadınlar kategorisinde Aysel Evler, yine Rumeli Bowling Spor Kulübü'nden, erkeklerde ise Akademi Bowling Spor Kulübü'nden İlyas Atıfi altın madalyanın sahibi oldu.

Bu yılki şampiyonanın başarılı bir şekilde tamamlanması, Türkiye'de bowling sporunun gelişimi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig...

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi. Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu mücadele etti.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig...

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu tarafından Samsun'da düzenlenen Süper Lig ve 1. Lig Bowling Türkiye Şampiyonası sona erdi. Samsun Bowling Akademi Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, 15 kulüpten 42 sporcu mücadele etti.

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