Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na Katılıyor

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Türkiye Sutopu Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, milli takım, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen elemelerde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.

Elemeleri 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile tamamlayan ay-yıldızlı takım, Avrupa Şampiyonası'nda doğrudan katılma hakkı kazanmış oldu. Milli takım, elemelerde İsveç'i 30-7, Finlandiya'yı 33-6 ve Almanya'yı da 17-16 yenmeyi başardı. Slovakya'ya karşı ise 13-12 mağlup oldu.

Ayrıca, Sutopu Kadın Milli Takımı da 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etmişti.

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Milli takım, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen elemelerde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.

Sutopu Erkek Milli Takımı, 2026 Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti. Milli takım, İstanbul ENKA Sutopu Havuzu'nda gerçekleştirilen elemelerde Finlandiya, İsveç, Slovakya ve Almanya ile karşılaştı.