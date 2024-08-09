Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Taha Akgül Paris 2024'te Bronz Madalya Mücadelesi Verecek

Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyatları'nda bronz madalya maçı için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 20:18
Taha Akgül Paris 2024'te Bronz Madalya Mücadelesi Verecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'ün Performansı

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kilo yarı final maçında mücadele etti. Akgül, bu karşılaşmada İranlı rakibi Amir Hossein Zare ile ringe çıktı ama 2-1'lik sonuçla elenerek finale çıkma şansını kaybetti.

Önceki Aşamalar

Çeyrek finalde Macar güreşçi Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükselen Taha Akgül, ilk turda da Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti.

Bronz Madalya Mücadelesi

Elimeden sonra madalya şansını sürdüren Akgül, yarın bronz madalya maçında tekrar ringe çıkacak. Tüm gözler, milli güreşçinin başarısına çevrildi.

İLGİLİ HABERLER

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı