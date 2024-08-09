Taha Akgül Paris 2024'te Bronz Madalya Mücadelesi Verecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Taha Akgül'ün Performansı

Milli güreşçi Taha Akgül, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 125 kilo yarı final maçında mücadele etti. Akgül, bu karşılaşmada İranlı rakibi Amir Hossein Zare ile ringe çıktı ama 2-1'lik sonuçla elenerek finale çıkma şansını kaybetti.

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Çeyrek finalde Macar güreşçi Daniel Ligeti'yi 8-0 yenerek yarı finale yükselen Taha Akgül, ilk turda da Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 gibi net bir skorla mağlup etmişti.

Bronz Madalya Mücadelesi

Elimeden sonra madalya şansını sürdüren Akgül, yarın bronz madalya maçında tekrar ringe çıkacak. Tüm gözler, milli güreşçinin başarısına çevrildi.