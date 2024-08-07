Talas Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru Resmi Olarak Tanıtıldı

Talas Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru Tanıtımı

Türkiye'nin önde gelen hava sporları merkezlerinden biri olan Kayseri'nin Talas ilçesinde, Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun resmi tanıtımı gerçekleştirildi. Resmi iniş alanı olarak ilan edilen parkurun basın tanıtımı, çeşitli kuruluşların bir araya gelmesiyle yapıldı.

Yönetim ve Sporseverlerin Katılımı

Tanıtım etkinliğinde, Kayseri Valiliği, Talas Kaymakamlığı, Talas Belediyesi ve diğer paydaşlar, yapılan anlaşmalara dair bilgi verdiler. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, yamaç paraşütü faaliyetlerinin bölge turizmine ve spor etkinliklerine büyük katkılar sağladığını belirtti. Çiçek, "Bu tür ekstrem sporlar gerekli önlemler alındığında en güvenli sporlardan biridir," şeklinde konuştu.

Hava Sporları ve Turizm

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, bölgenin resmi kimlik kazanmasının hava sporları alanında daha fazla sporcu ve turisti çekmesini sağlayacağını ifade etti. Cıngı, "Alanın tescillenmesi markalaşmayı sağlayacak ve bu bölgeye bırakacağı gelir artacaktır," dedi.

Talas'a Önemli Adımlar

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ali Dağı'nın yamaç paraşütü konusunda Türkiye'de önemli bir merkez olduğunu söyledi. Yalçın, yıllar içerisinde burada pek çok ulusal etkinliğe ev sahipliği yapıldığını hatırlatarak, "İniş alanının sorunlarını çözdük ve bu alandaki her iki kullanım grubuna da gereken imkanları sağladık," diye ekledi.

Protokol İmzalandı

Etkinlik sonunda, Vali Gökmen Çiçek, Talas Kaymakamı Yaşar Dönmez, Talas Belediye Başkanı Yalçın ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu Kayseri Temsilcisi Adem Hasgül arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı. Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuştu.

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı. Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuştu.

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı. Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuştu.

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı. Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuştu.

Türkiye'nin önemli hava sporları merkezlerinden Kayseri'nin Talas ilçesinde, resmi iniş alanı olarak ilan edilen Ali Dağı Yamaç Paraşütü Parkuru'nun basın tanıtımı yapıldı. Programda Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın konuştu.