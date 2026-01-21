Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz

Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesi Fenerbahçe'nin evinde taraftar desteğiyle 3 puan hedeflediğini, sakatlıktan dönüş sürecini ve takım uyumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 14:12
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 14:12
Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz

Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, yarın saat 20.45'te İngiliz ekibi Aston Villa ile karşılaşacak. Maç öncesi Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında Brezilyalı forvet Anderson Talisca son durumunu ve takım hedeflerini anlattı.

Sakatlık, form ve takım uyumu

Talisca, sezon başında yaşadığı sakatlığı ve geri dönüş sürecini şöyle özetledi: 'Sezon öncesi hazırlık döneminin ilk haftasında sakatlık yaşamıştım ve 1.5 ay takımdan ayrı kaldım. Takıma tekrar katıldığımda sezon başlamıştı; ritmimi bulmak zordu. Ligin ilk yarısının ortalarına kadar seviyemi yükseltmeye çalıştım. Fiziksel olarak istediğim performansa ulaştığımda bu, genel performansımı da etkiliyor. Takım olarak birlik olduk; bu da bireysel performansları yukarı çekiyor. Bireysel olarak performansımdan mutluyum ve zorluklardan korkmuyorum, çünkü ben bir profesyonelim.'

Maç motivasyonu: Her maç aynı ciddiyet

Her maça aynı motivasyonla hazırlandığını vurgulayan Talisca, 'Benim bu maç için motivasyonum diğer oynadığımız her maçla aynı. Elbette zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Yarın sahaya çıkıp evimizde kendi oyunumuzu yansıtmalıyız. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz' dedi.

Gol hedefi yerine takım başarısı

Gol sayısı hedefiyle ilgili soruya Talisca, 'Hiçbir zaman belirli bir sayı hedeflemedim. Sahaya çıkıp takıma yardım etmeye odaklanıyorum. Takım gol attığı zaman ben de mutluyum; benim için önemli olan takımın gol atması' yanıtını verdi.

Asensio ve Jhon Duran hakkında

'Marco Asensio ve Jhon Duran ile oynadığım için çok mutluyum' diyen Talisca, rakibi iyi tanıdıklarını belirtti: 'Onlar hem çok iyi oyuncular hem de iyi insanlar. Onlarla sıkça konuşuyorum ve takıma yardımcı oluyorlar. Yarın zor bir maç bekliyoruz ama evimizde kendi oyunumuza odaklanıp 3 puanı hedefliyoruz.'

Tedesco değerlendirmesi

Teknik Direktör Domenico Tedesco hakkında da konuşan 31 yaşındaki futbolcu, 'Hocamız geldi ve çok kısa sürede işleri yoluna soktu. Onu daha önceden tanıyordum. Buradayken herkesin oynama imkanı var; herkesin seviyesini maksimuma çekti ve takımda birlik oluşturdu. Saha içinde ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Harika bir insan ve Türkiye'de olumlu etki yaratıyor' ifadelerini kullandı.

Alex benzetmesi

Taraftarların oyun tarzını Alex de Souza'ya benzetmesine değinen Talisca, 'Biraz benziyor diyebiliriz; özellikle aynı pozisyonda oynuyoruz. Bence Alex kulüp tarihinin en büyük futbolcusu. Burada büyük başarılar elde etmiş biri ve bu başarıları hak ediyor. Taraftarların bu benzetmesinden mutluyum' dedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesi motivasyonuyla ilgili...

Fenerbahçe'nin Brezilyalı forveti Anderson Talisca, Aston Villa maçı öncesi motivasyonuyla ilgili, "Benim bu maç için var olan motivasyonum diğer oynadığımız her maçla aynı. Tabii ki zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Yarın sahaya çıkıp evimizde kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı almak istiyoruz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minderde Kayseri Rüzgarı: U17 Grekoromen'de 1 Altın, 2 Bronz
2
Wushu Ünilig Türkiye Şampiyonası Sakarya'da Başlıyor
3
Talisca: Taraftar Desteğiyle Aston Villa'dan 3 Puan İstiyoruz
4
Denizlili İremsu Çağlar Snow Bike Türkiye Şampiyonu
5
Didim, 2025-2026 TYF Yelken Ligi Etaplarına Ev Sahipliği Yapacak
6
5 Ayda Ünilig'de Türkiye 3.'sü: Çankırı'lı Fatma Başak Coşer
7
Aydınlı Muay Thai Sporcuları Türkiye Şampiyonalarında Derece Aldı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları