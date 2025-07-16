Tarihi Namazgah Güreşleri'nde Yıldıray Ekin Şampiyon Oldu

Kandıra'da Tarihi Güreş Heyecanı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, 15 Temmuz Şehitleri anısına gerçekleştirilen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri büyük bir coşkuyla yapıldı. Bu yıl organizasyon, Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenirken, Namazgah Er Meydanı güreş severlere ev sahipliği yaptı.

Büyük Mücadele: 550 Güreşçi

Etkinlikte, 42'si başpehlivan olmak üzere toplam 550 güreşçi kıyasıya mücadele etti. Güreş ağası olarak görev yapan iş insanı Fahri Buruş, organizasyon boyunca güreşçilerin performansını destekledi.

Şampiyon Yıldıray Ekin

Finalde Serkan Serttürk ile karşılaşan Yıldıray Ekin, rakibini yenerek başpehlivanlık unvanını kazandı. Bu büyük zafer, Ekin'in kariyeri açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı. Güreşlerde 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan olan Orhan Okulu da (sağda) kol bağladı.

Kandıra Belediyesi tarafından düzenlenen Tarihi Namazgah Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde başladı. Güreşlerde 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan olan Orhan Okulu da (sağda) kol bağladı.