Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt, Avrupa 3 Bant Bilardo Şampiyonu Oldu

Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt Avrupa'nın Zirvesinde!

Türkiye, 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt'tan oluşan ay-yıldızlı ekip, Ankara'da gerçekleştirilen turnuvada altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonu tarafından düzenlenen organizasyon, Gölbaşı Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve bu yıl toplamda 24 takım mücadele etti. Tayfun Taşdemir ve Berkay Karakurt’un yer aldığı Türkiye 2 takımı, finalde Yunanistan 1 takımı ile karşı karşıya geldi.

Finalde, Yunanistan’ı Nikos Polychronopoulos ve Kostantinos Kokkoris’e karşı üstün bir performans sergileyerek yenen milliler, Avrupa şampiyonluğuna ulaştılar.

Ankara'da yaşanan bu heyecan verici etkinlik, 10-13 Nisan tarihlerinde yapılacak 3 Bant Ferdi Avrupa Şampiyonası ile devam edecek.

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir (solda) ve Berkay Karakurt'tan (sağda) oluşan ay yıldızlı ekip, altın madalya kazandı.

Ankara'da düzenlenen 3 Bant Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası'nda Tayfun Taşdemir (solda) ve Berkay Karakurt'tan (sağda) oluşan ay yıldızlı ekip, altın madalya kazandı.