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TED Spor Kulübü Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon Oldu

Türkiye Tenis Ligi'nde TED Spor, ENKA Spor'u 2-0 yenerek erkekler kategorisinde şampiyonluğa ulaştı.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 16:02
TED Spor Kulübü Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon Oldu

TED Spor Kulübü Türkiye Tenis Ligi'nde Şampiyon Oldu

Türkiye Tenis Ligi'nin erkekler finalinde, TED Spor Kulübü, ENKA Spor'u 2-0 mağlup ederek büyük bir başarıya imza attı. Final karşılaşması, İstanbul Taç Spor Kulübü ev sahipliğinde gerçekleşti ve 29 takımdan 114 sporcunun katılımıyla organize edilen bu etkinlik, erkekler finaliyle sona erdi.

Final Maçları ve Sonuçlar

Günün açılış maçında, Yankı Erel (TED Spor), Sarp Ağabigün (ENKA Spor)'ü 7-5 ve 6-2’lik setlerle 2-0 mağlup etti. İkinci müsabakada ise Ergi Kırkın (TED Spor), Mert Alkaya (ENKA Spor)'yı 6-3 ve 7-6’lık setlerle aynı skorla yenerek, takımını şampiyonluğa taşıdı.

Bu sonuçların ardından TED Spor, ENKA Spor'a karşı 2-0’lık üstünlük sağlayarak zafere ulaştı. ENKA Spor şampiyonada ikinci sırada yer aldı.

Üçüncülük ve Ödül Töreni

Erkekler bölümünde üçüncülüğü ise Alaçatı Tenis Kulübü, Mete Tenis Spor Kulübü’nü 2-0 mağlup ederek elde etti. Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren takımlara kupalarını Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Tennis Europe Başkan Vekili Cem Tınaz ve Taç Spor Kulübü Başkanı Polat Bengiserp verdi. Şampiyon olan TED Spor, ayrıca 50 bin lira para ödülünün de sahibi oldu.

TTF Başkanı'nın Açıklamaları

TTF Başkanı Müderrisgil, haber ajansına yaptığı açıklamada, "Türkiye Tenis Ligi Finalleri çok coşkulu geçti. Tenis izleyicisi çok ilgiliydi. Adeta bir şölen yaşadık. Katılan tüm sporcuları tebrik ediyorum. Bizi konuk eden Taç Spor'a büyük teşekkür ediyorum. Sponsorlukları dolayısıyla Zeren Group'a da ayrıca teşekkür ediyorum. Tenisin görünür olması ve tenis kültürünün yayılması için basının desteği çok önemli. Emek veren herkese teşekkürlerimi iletmek isterim." diyerek duygularını ifade etti.

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