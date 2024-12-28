Tek Pota Lise 2024 Turnuvasının Şampiyonu Çözüm Koleji Oldu

Tek Pota Lise 2024 Turnuvasında Kazanan Çözüm Koleji

Gençleri bağımlılıktan uzaklaştırma ve spora kazandırma hedefiyle bu yıl dördüncüsü düzenlenen Tek Pota Lise 2024 Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Çözüm Koleji oldu.

Final karşılaşması, Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Spor Salonu'nda 3x3 tek pota formatında gerçekleştirilirken, Çözüm Koleji, Ankara Bilim Koleji'ni 20-16'lık skorla mağlup ederek kupayı kazandı. Turnuvanın üçüncülüğünü elde eden MatBilim Koleji ise bronz madalya ile ödüllendirildi.

Turnuvanın heyecanını pekiştiren bir başka faktör ise, Profesyonel Basketbolcular Derneği Başkanı ve eski NBA oyuncusu Furkan Aldemir'in genç sporcularla buluşarak finali yerinden takip etmesi oldu.

Organizasyon hakkında değerlendirmelerde bulunan Lokman Hekim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mehmet Altuğ, "Tek Pota Lise artık geleneksel bir hal aldı. Bu tarz turnuvalara öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Öğrencileri bağımlılıklardan uzak tutarak spora özendirmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Gençleri bağımlılıktan uzaklaştırma ve spora kazandırma amacıyla bu sene dördüncüsü düzenlenen Tek Pota Lise 2024 Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Çözüm Koleji oldu. Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Spor Salonu'nda 3x3 tek pota formatında oynanan final karşılaşmasında Ankara Bilim Koleji'ni 20-16'lık skorla yenen Çözüm Koleji, kupayı kazanma başarısını gösterdi.

Gençleri bağımlılıktan uzaklaştırma ve spora kazandırma amacıyla bu sene dördüncüsü düzenlenen Tek Pota Lise 2024 Basketbol Turnuvası'nın şampiyonu Çözüm Koleji oldu. Lokman Hekim Üniversitesi Söğütözü Spor Salonu'nda 3x3 tek pota formatında oynanan final karşılaşmasında Ankara Bilim Koleji'ni 20-16'lık skorla yenen Çözüm Koleji, kupayı kazanma başarısını gösterdi.