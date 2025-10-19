Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası Karaman'da Sona Erdi

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten Türkiye Kulüpler Şampiyonası, Karaman'da gerçekleştirildi.

Organizasyon, Merkez Spor Salonu'nun yerleşkesindeki tekerlekli paten pistinde yapıldı. 16 ilden 268 sporcu şampiyonada ter döktü.

Organizasyonun son gününde sporcular, 11, 13, 15, 17, 19 ile 19+ yaş kategorilerinde 1000, 3000 ve 5000 metre yarışlarında mücadele etti.

Dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupalarını Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, teknik kurul üyeleri ve hakemler verdi.

Dereceye giren sporcular

11 yaş altı kızlar: 1- Miray Yıldız-Kocaeli 2- Mina Alemdar-Kocaeli 3- Ela Gültekin-Ardahan

11 yaş altı erkekler: 1- Mehmet Akif Sert-Kocaeli 2- Yakup Oğur-Ankara 3- Ömer Hasan Gökmen-Kocaeli

13 yaş altı kızlar: 1- Yağmur Taşdelen-Kocaeli 2- Gülfem Sert-Kocaeli 3- Melis Bayram-Kocaeli

13 yaş altı erkekler: 1- Umeyr Ensar Gökmen-Kocaeli 2- Ayman El Mecdel-Ankara 3- Berat Ali Kurtuldu-Kocaeli

15 yaş altı kızlar: 1- Elif Eda Dizdar-Kocaeli 2- Selin Kathryn Çiğdem-Antalya 3- Ayşe Nazlı Acer-İstanbul

15 yaş altı erkekler: 1- İbrahim Aktaş-Kayseri 2- Emirhan Fırat-Ankara 3- Ali Buğra Özer-Ankara

17 yaş altı kızlar: 1- Miray Yavuz-Kocaeli 2- Nursene Güdül-Samsun 3- Kardelen Polat-Ardahan

17 yaş altı erkekler: 1- Fatih Özcan-Kocaeli 2- Muhammed Eyüp Yanık-İstanbul 3- Enes Oğlago-Muş

19 yaş altı kızlar: 1- Dila Dursun-Kayseri 2- Cemre Nisa Erdoğan-Kayseri 3- Sueda Erpulat-Ankara

19 yaş altı erkekler: 1- Ali Eymen Abasıkeleş-Kocaeli 2- Halil Çetin-Kayseri 3- Anıl Özaydın-Kayseri

19 yaş üstü kadınlar: 1- Hilal Yaman-İstanbul 2- Kiana Ramzanzadeh-Antalya 3- Aylin Ebrahimizad Badri-İstanbul

19 yaş üstü erkekler: 1- Muhammed Hişam Atılmış-İstanbul 2- Umut Bağdaş-İstanbul 3- Ahmet Kepür-İstanbul

