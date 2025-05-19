Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Yelken Yarışları Coşkuyla Gerçekleşti

Tekirdağ'da Yelken Heyecanı
Tekirdağ'da düzenlenen Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları, büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Organizasyon, Tekirdağ Yelken ve İhtisas Kulübü tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında organize edildi.
57 Sporcu Yarıştı
Bu sene gerçekleştirilen yarışlara toplamda 57 sporcu katıldı. Marmara Denizi açıklarında startı verilen etkinlikte, optimist ve ILCA kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Ödül Töreni ve Başarılı Sporcular
Yarışmalar sona erdikten sonra düzenlenen ödül töreninde, Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri, başarılı sporculara madalyalarını takdim etti.
Kategori Birincileri
Yarışlarda elde edilen sonuçlar ise şöyle:
- Optimist Genel: Boran Öden
- Optimist Junior: Demir Alptekin
- Optimist Kızlar: Sude Destereci
- Optimist Junior Kızlar: Lila Atalay
- ILCA 4: Deniz Gümüş
Bütün sporcuları tebrik ediyor, gelecek yıl için heyecanla bekliyoruz!
Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.
Tekirdağ'da Gençlik ve Spor Bayramı Kupası Yelken Yarışları düzenlendi. Yarışların sonunda düzenlenen ödül töreninde Türkiye Yelken Federasyonu Tekirdağ Temsilcisi Birol Uzel ve kulüp yetkilileri tarafından sporculara madalyaları verildi.