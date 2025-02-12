Tekirdağlı Genç Yüzücüler Milli Takım Hedefinde

Türkiye Şampiyonu Genç Yüzücüler Yeni Madalyalar için Kulaç Atıyor

Tekirdağ'da küçük yaşlarda yüzme sporuna başlayan ve Türkiye şampiyonlukları ile birçok madalya kazanan Dila Gençay (17), Melisa Zobar (13) ve Derin Anbarlı (15), hedeflerini milli takımda yeni dereceler elde etmek olarak belirledi.

Galatasaray Kulübü sporcusu olan Dila Gençay, 8 yaşında başladığı yüzme kariyerinde 9 Türkiye şampiyonluğu elde ederken, toplamda 75 madalya kazandı. Melisa Zobar ise 5 yaşında yüzmeye başlamış ve katıldığı organizasyonlarla kendisini geliştirmiştir. Tekirdağ'daki il yarışmalarında başarılı sonuçlar elde eden Zobar, Türkiye şampiyonalarında 4 altın ve 3 bronz madalya kazandı.

Derin Anbarlı da 6 yaşında başladığı yüzme sporunda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 10 madalya kazandı. Genç sporcular, Nisan ayında yapılacak milli takım seçmeleri için yoğun bir şekilde çalışıyor ve uluslararası şampiyonalarda da madalya kazanmayı hedefliyorlar.

Dila Gençay, "Kürsüde olmanın her zaman kendisini gururlandırdığını" vurgulayarak, geçen yıl Aralık ayında katıldığı önemli bir yarışta 3 madalya kazandığını ifade etti. Melisa Zobar, ilk kez 2 yıl önce katıldığı Türkiye Şampiyonası'ndan madalyayla döndüğünü hatırlatarak, sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını belirtti. Zobar, "Milli takımda rekorlar kırarak dereceler kazanmak istiyorum," dedi.

Derin Anbarlı ise nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerinin kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyerek, "Milli formayla güzel dereceler kazanmak istiyorum," şeklinde konuştu.

Yüzme antrenörü Mestan Şentürk, genç sporcularının küçük yaşlardan itibaren önemli başarılara imza atığını belirterek, "Her zaman çok çalışarak kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Her şampiyonadan madalyayla dönüyorlar. Bu başarılarını sürdürerek milli takımda yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hepsi gelecekte kürsülerde yer alarak kendilerini gösterecektir," ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladıkları yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve çok sayıda madalya kazanan Dila Gençay (solda), Melisa Zobar (sağda) ve Derin Anbarlı, milli takıma girip yeni dereceler kazanmak içi çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladıkları yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve çok sayıda madalya kazanan Dila Gençay (solda), Melisa Zobar (sağda) ve Derin Anbarlı, milli takıma girip yeni dereceler kazanmak içi çalışmalarını sürdürüyor.