Teknik Direktör İbrahim Üzülmez Amasya'yı Ziyaret Etti

İbrahim Üzülmez'in Amasya Ziyareti

Eski Beşiktaş futbolcusu ve teknik direktörü İbrahim Üzülmez, Süper Lig takımlarıyla uzun süredir devam eden görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu. Üzülmez, geçtiğimiz gün Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçı izledikten sonra, futbol kariyerinde önemli bir yere sahip olan Amasya'yı ziyaret etti.

Amasyaspor ile Geçmişe Nostalji

Ziyaret sırasında Amasyaspor'un kendisi için büyük bir anlam taşıdığını vurgulayan Üzülmez, "Amasyaspor’da top oynadığım dönemde burada çok değerli dostluklar kurdum. 1997 yılında Amasyaspor ile birlikte ikinci lige çıkmanın sevincini yaşadık. Benim futbol kariyerimde Amasyaspor’un katkısı inkar edilemez," dedi.

Süper Lig İle Görüşmeler Sürüyor

Üzülmez, teknik direktörlük kariyeriyle ilgili olarak, "Süper Lig’den görüşme halinde olduğumuz takımlar var. Hatta imza aşamasına da gelmek üzereyiz. Detayları görüşüyoruz, hangi takımla anlaşacağımı şu an için açıklayamam ama her an gerçekleşebilir," şeklinde ifade etti.

