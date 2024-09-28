DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.240.222,1 0,41%

Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Geçti

Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'ne karşı 2-0'lık galibiyetle 7. haftada önemli bir zafer elde etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 19:17
Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Geçti

Teksüt Bandırmaspor Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

Mustafa Gürsel'in Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Önemli olan bu galibiyeti istikrarlı bir hale getirmek" dedi.

Gürsel, basın toplantısında, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardılar. Kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İlk yarıda golü bulana kadar kazandığımız topları iyi değerlendirip pozisyonlara girdik. İkinci yarı da iyi başlayarak ikinci golü bulduk ve iyi bir takıma karşı haklı bir galibiyet aldık. Bu oyunun kalitesini ve istikrarını yükselterek devam etmeyi umuyoruz. Ligde daha çok maç var ve biz tamamen oyunumuza odaklanıp performansımızı yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kenan Koçak'tan Öz Eleştiri

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak ise, takımın sorunlarını daha iyi tanımaya başladığını belirtti. Koçak, "Bu maçtan dersler çıkarıp bir sonraki maça hazırlanacağız. Ankaragücü taraftarına söz veriyorum, yakın zamanda Ankaragücü’nün hak ettiği bir takımı sahaya yansıtacağız. Bandırmaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Şapkamızı önümüze koyup derslerimizi çıkartacağız, öz eleştirimizi yapacağız. Bu mücadele Ankaragücü’nün kimliği olamaz. Bu tür mağlubiyetler ilerisi için kazanç olabilir." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü Bandırma 17 Eylül...

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. MKE Ankaragücü teknik direktörü Kenan Koçak, maç sonunda basın toplantısına katıldı.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü Bandırma 17 Eylül...

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. MKE Ankaragücü teknik direktörü Kenan Koçak, maç sonunda basın toplantısına katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AltılıGanyan.com'un Ankara Tanıtım Toplantısı Gerçekleşti
2
Galatasaray-Kasımpaşa Maçında Öne Çıkanlar
3
Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Geçti
4
Futbol: Haftanın Müsabakaları
5
Ankaragücü İstanbulspor Maç Sonrası Değerlendirmeler
6
Chelsea, Brighton'ı 4-2 ile Geçti; Cole Palmer Tarihe Geçti
7
Samsunspor, Göztepe'yi 4-3 Geçti

Emlak Konut yeni kampanyasında ödeme planı ortaya çıktı! 72 Aya Varan Vade ile Ev Sahibi Olmanın Tam Zamanı

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek