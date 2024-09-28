Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 Geçti

Teksüt Bandırmaspor Galip Geldi

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor, MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ederek önemli bir başarı elde etti.

Mustafa Gürsel'in Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maçtan sonra yaptığı açıklamada, "İyi bir takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Önemli olan bu galibiyeti istikrarlı bir hale getirmek" dedi.

Gürsel, basın toplantısında, "Oyuncularımı tebrik ediyorum, güzel bir maç çıkardılar. Kazandığımız için mutluyuz. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. İlk yarıda golü bulana kadar kazandığımız topları iyi değerlendirip pozisyonlara girdik. İkinci yarı da iyi başlayarak ikinci golü bulduk ve iyi bir takıma karşı haklı bir galibiyet aldık. Bu oyunun kalitesini ve istikrarını yükselterek devam etmeyi umuyoruz. Ligde daha çok maç var ve biz tamamen oyunumuza odaklanıp performansımızı yukarı çıkartmaya çalışıyoruz. Camiamıza hayırlı olsun." şeklinde konuştu.

Kenan Koçak'tan Öz Eleştiri

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kenan Koçak ise, takımın sorunlarını daha iyi tanımaya başladığını belirtti. Koçak, "Bu maçtan dersler çıkarıp bir sonraki maça hazırlanacağız. Ankaragücü taraftarına söz veriyorum, yakın zamanda Ankaragücü’nün hak ettiği bir takımı sahaya yansıtacağız. Bandırmaspor haklı bir galibiyet aldı, tebrik ediyorum. Şapkamızı önümüze koyup derslerimizi çıkartacağız, öz eleştirimizi yapacağız. Bu mücadele Ankaragücü’nün kimliği olamaz. Bu tür mağlubiyetler ilerisi için kazanç olabilir." ifadelerini kullandı.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. MKE Ankaragücü teknik direktörü Kenan Koçak, maç sonunda basın toplantısına katıldı.

Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında Teksüt Bandırmaspor ile MKE Ankaragücü Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda karşılaştı. MKE Ankaragücü teknik direktörü Kenan Koçak, maç sonunda basın toplantısına katıldı.