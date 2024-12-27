DOLAR
35,26 -0,28%
EURO
36,75 0,06%
ALTIN
2.981,04 -0,11%
BITCOIN
3.398.178,86 -0,82%

Temmuz 2024'te Spor Dünyasında Öne Çıkan Gelişmeler

Temmuz 2024'te sporda önemli anlar yaşandı: A Milli Takım Avrupa Şampiyonası'nda elendi, Fenerbahçe transferlerde aktif rol aldı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:00
Temmuz 2024'te Spor Dünyasında Öne Çıkan Gelişmeler

Temmuz 2024 Spor Gündemi

2024 yılının Temmuz ayında, sporda pek çok önemli gelişmeye tanıklık edildi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi ve bu organizasyonda 6. kez mücadele etmesine rağmen, yarı final hayalini bir kez daha gerçekleştiremedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Değişim

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlığa seçildi. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu atandı.

Öne Çıkan Olaylar

  • 1 Temmuz: Milli atlet Dilek Koçak, kadınlar 1500 metrede 4.06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Galatasaray, Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi'yi transfer etti.
  • 2 Temmuz: A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
  • 6 Temmuz: A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 mağlup oldu.
  • 14 Temmuz: Carlos Alcaraz, Wimbledon'da erkekler finalinde Novak Djokovic'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.
  • 18 Temmuz: TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlık koltuğuna oturdu.
  • 22 Temmuz: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'deki yasal değişiklikleri açıkladı.
  • 25 Temmuz: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'yi transfer etti ve Elif Berra Gökkır, olimpiyat sıralama atışında Türkiye kadın tarihinin en iyi derecesini elde etti.
  • 26 Temmuz: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreninde Türkiye'yi Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz temsil etti.
  • 30 Temmuz: Türkiye, atıcılık branşında madalya kazandı, Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükseldi.

Temmuz 2024, spor tutkunları için heyecan dolu gelişmelerle dolu bir ay oldu. Hem futbol hem de olimpiyatlarda elde edilen başarılar, Türk sporunun ilerleyişine katkı sağladı.

İLGİLİ HABERLER

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 Aralık Spor Gelişmeleri: Fenerbahçe Opet'ten Zafere, Buse Tosun Çavuşoğlu'na Ödül
2
Kasım 2024 Sporda Neler Oldu? Kadın Basketbol Takımı Tarih Yazdı, Nadal Veda Etti
3
Mart 2024 Spor Gündemi: LeBron James Tarih Yazdı, Arda Güler İlk Golünü Attı
4
Süper Lig'de Forma Giyen Futbolcuların Yaş Ortalaması: İlk Yarının Raporu
5
2024 Mayıs Spor Gelişmeleri: Galatasaray Şampiyon, Mete Gazoz Altın Madalya Kazandı
6
2024 Ocak Sporu: Türkiye İlk Madalyasını Kazandı, Futbol Efsaneleri Hayatını Kaybetti
7
Futbol, Basketbol ve Voleybolda Yoğun Gelişmeler: Haziran 2024 Sporu

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor