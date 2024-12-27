Temmuz 2024'te Spor Dünyasında Öne Çıkan Gelişmeler

Temmuz 2024 Spor Gündemi

2024 yılının Temmuz ayında, sporda pek çok önemli gelişmeye tanıklık edildi. A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda'ya 2-1 yenilerek elendi ve bu organizasyonda 6. kez mücadele etmesine rağmen, yarı final hayalini bir kez daha gerçekleştiremedi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nda Değişim

Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu'nda İbrahim Hacıosmanoğlu, başkanlığa seçildi. Ayrıca, Merkez Hakem Kurulu başkanlığına Ferhat Gündoğdu atandı.

Öne Çıkan Olaylar

1 Temmuz: Milli atlet Dilek Koçak , kadınlar 1500 metrede 4.06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. Galatasaray , Belçikalı futbolcu Michy Batshuayi 'yi transfer etti.

Milli atlet , kadınlar 1500 metrede 4.06.96 koşarak 23 yaş altı Türkiye rekorunu kırdı. , Belçikalı futbolcu 'yi transfer etti. 2 Temmuz: A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Avusturya 'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

A Milli Takım, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda 'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. 6 Temmuz: A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda 'ya 2-1 mağlup oldu.

A Milli Takım, 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde 'ya 2-1 mağlup oldu. 14 Temmuz: Carlos Alcaraz , Wimbledon'da erkekler finalinde Novak Djokovic 'i 3-0 yenerek şampiyon oldu.

, Wimbledon'da erkekler finalinde 'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. 18 Temmuz: TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda İbrahim Hacıosmanoğlu , başkanlık koltuğuna oturdu.

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulunda , başkanlık koltuğuna oturdu. 22 Temmuz: Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'deki yasal değişiklikleri açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'deki yasal değişiklikleri açıkladı. 25 Temmuz: Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri 'yi transfer etti ve Elif Berra Gökkır , olimpiyat sıralama atışında Türkiye kadın tarihinin en iyi derecesini elde etti.

Fenerbahçe, 'yi transfer etti ve , olimpiyat sıralama atışında Türkiye kadın tarihinin en iyi derecesini elde etti. 26 Temmuz: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreninde Türkiye'yi Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz temsil etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın resmi açılış töreninde Türkiye'yi ve temsil etti. 30 Temmuz: Türkiye, atıcılık branşında madalya kazandı, Fenerbahçe ise UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Lugano'yu eleyerek bir üst tura yükseldi.

Temmuz 2024, spor tutkunları için heyecan dolu gelişmelerle dolu bir ay oldu. Hem futbol hem de olimpiyatlarda elde edilen başarılar, Türk sporunun ilerleyişine katkı sağladı.