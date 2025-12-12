DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,16 0%
ALTIN
5.917,94 -1,13%
BITCOIN
3.856.289,95 1,33%

TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Gebzespor — Galibiyet Hasreti 7 Maç

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Fethiyespor, Gebzespor ile 0-0 berabere kaldı; Fethiyespor'un galibiyet hasreti 7 maça çıktı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 17:32
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:32
TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Gebzespor — Galibiyet Hasreti 7 Maç

TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Gebzespor

Fethiyespor, konuk ettiği Gebzespor ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fethiyespor'un galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Maç Bilgileri

Hakem: Erdem Temel, Muhammed Yıldız, Esra Arıkboğa

Kadrolar

Fethiyespor: Hakan Canbazoğlu, Raşit Yöndem, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Serkan Yıldız (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 78), Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Bera Çeken (Kerem Pala dk. 66), Uğur Ayhan, Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Arda Yakup Yılmaz dk. 82)

Gebzespor: Furkan Taş, Erkul Küçük, Arda Sarman, Mertcan Aktaş (Enes Kuşcu dk. 86), Mustafa Pektemek (Denizalp Özdemir dk. 76), Tolunay Yurtseven, Adem Doğan, Melih Mursal (Yunus Karakaya dk. 66), Mutlu Güler, Onur Taha Takır, Batuhan Altıntaş

Sarı Kartlar

Gebzespor: Mustafa Pektemek, Arda Salman, Batuhan Altıntaş

Fethiyespor: Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammet Enes

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'TA MÜCADELE EDEN FETHİYESPOR, KONUK ETTİĞİ GEBZESPOR İLE 0-0 BERABERE...

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'TA MÜCADELE EDEN FETHİYESPOR, KONUK ETTİĞİ GEBZESPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI. BU SONUÇLA FETHİYESPOR'UN GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI.

TFF 2. LİG KIRMIZI GRUP'TA MÜCADELE EDEN FETHİYESPOR, KONUK ETTİĞİ GEBZESPOR İLE 0-0 BERABERE...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig: Boluspor 6-1 Adana Demirspor — Arslan ve Yücel'in Açıklamaları
2
Merkezefendi Basket, Isaiah Miles ile Hücum Gücünü Artırdı
3
Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları Edirne'de Başladı
4
Fenerbahçe Teknik Direktörü Mourinho'dan Athletic Bilbao Maçı Öncesi Açıklamalar
5
Beşiktaş teknik sorumlusu Serdar Topraktepe: 'Futbolcularımız bugün karakter koydu
6
TFF 3. Lig: Sebat Gençlikspor, 1926 Bulancakspor'u 3-0 Yendi
7
Yenişehir Belediyespor Bursa'da Her Branşta Zirveye Koşuyor

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?