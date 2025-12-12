TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Gebzespor — Galibiyet Hasreti 7 Maç

TFF 2. Lig: Fethiyespor 0-0 Gebzespor
Fethiyespor, konuk ettiği Gebzespor ile golsüz berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Bu sonuçla Fethiyespor'un galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
Maç Bilgileri
Hakem: Erdem Temel, Muhammed Yıldız, Esra Arıkboğa
Kadrolar
Fethiyespor: Hakan Canbazoğlu, Raşit Yöndem, Oğuz Yılmaz, Şahan Akyüz, Serkan Yıldız (Berkay Can Değirmencioğlu dk. 78), Muhammed Gönülaçar, Cihan Kazan, Bera Çeken (Kerem Pala dk. 66), Uğur Ayhan, Berat Satır, Muhammet Enes Erdem (Arda Yakup Yılmaz dk. 82)
Gebzespor: Furkan Taş, Erkul Küçük, Arda Sarman, Mertcan Aktaş (Enes Kuşcu dk. 86), Mustafa Pektemek (Denizalp Özdemir dk. 76), Tolunay Yurtseven, Adem Doğan, Melih Mursal (Yunus Karakaya dk. 66), Mutlu Güler, Onur Taha Takır, Batuhan Altıntaş
Sarı Kartlar
Gebzespor: Mustafa Pektemek, Arda Salman, Batuhan Altıntaş
Fethiyespor: Şahan Akyüz, Berat Satır, Muhammet Enes
