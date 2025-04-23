TFF, 23 Nisan'ı Coşkuyla Kutladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile Kadın Futbol Direktörlüğü birlikte, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında unutulmaz etkinlikler düzenledi.

Etkinlikler, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, başkan vekilleri Mecnun Otyakmaz ile Zehra Neşe Kavak, Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Azize Yüce Şahin, çocuklar ve davetliler buluştu.

Başkan Hacıosmanoğlu'ndan Önemli Mesajlar

Hacıosmanoğlu, çocukların Türk milleti için en değerli hazine olduğunun altını çizerek, "Öncelikle ülkemiz ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Onlar, sevginin, masumiyetin ve umudun simgesi. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın burada bulunmasından mutluluk duyuyoruz," dedi.

Başkan Vekili Kavak'ın Duygusal Konuşması

Başkan Vekili Zehra Neşe Kavak, planladıkları etkinliklerin çocuklar için özel olduğunu belirtti. "23 Nisan'ın coşkusunu yaşıyoruz. Bu özel gün, çocuklarımıza verdiğimiz değeri simgeliyor. Onları daima önceliğimiz olarak göreceğiz," ifadelerini kullandı.

Azize Yüce Şahin ile Çocukların Geleceği

Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Başkanı Azize Yüce Şahin, günün anlamı hakkında şunları aktardı: "23 Nisan, çocuklarımızın hakkına saygı göstererek, güvenli bir ortamda gelişmelerini sağlamakla görevliyiz. Bu bayramda Türk çocukları için buradayız."

Etkinlik, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun çocuklara özel formalar hediye etmesiyle devam etti. Fotoğraf çekimi ve çeşitli aktivitelerle 23 Nisan etkinliği sona erdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile TFF Kadın Futbol Direktörlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da çocuk şenliği etkinlikleri düzenledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sporcu Esenliği ve Çocuk Koruma Kurulu Koordinatörlüğü ile TFF Kadın Futbol Direktörlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Riva'da çocuk şenliği etkinlikleri düzenledi. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, programa katılarak konuşma yaptı.