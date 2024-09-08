TFF 3. Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Sonuçları

TFF 3. Lig 2024-2025 Sezonu İlk Hafta Görünümü

Ligde sezonun ilk haftası sona erdi ve takımlar, göstermiş oldukları performanslarla dikkat çekti.

Gruplarda İlk Haftanın Zirve Takımları

TFF 3. Lig'in dört grubunda da zirvede yer alan takımlar belli oldu: 1. Grup:

1. Bornova 1877 Sportif Yatırımlar - 4 Puan

- 4 Puan 2. Bursa Spor - 2 Puan

3. Silifke Belediye Spor - 2 Puan

4. Anadolu Üniversitesi - 1 Puan

1. Balıkesirspor - 4 Puan

- 4 Puan 2. Muğlaspor Kulübü - 2 Puan

3. Onukspor Kelkit Hürriyet Spor Kulübü - 2 Puan

4. Uşak Spor - 2 Puan

1. 1923 Mustafa Kemal Paşaspor - 2 Puan

- 2 Puan 2. Aliağa Futbol - 2 Puan

3. Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor - 2 Puan

4. 10 Numara Sportif Efeler 09 Spor Kulübü - 1 Puan

1. Orduspor 1967 - 4 Puan

- 4 Puan 2. Denizlispor - 3 Puan

3. Kırıkkale FK Spor Kulübü - 3 Puan

4. Sebat Gençlik Spor - 2 Puan

2024-2025 sezonunun heyecan dolu geçeceği, bu ilk haftadan da anlaşılıyor. Takımların performansları gelecek haftalarda da merakla takip edilecek.