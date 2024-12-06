TFF, Adana Demirspor'a 3 Puan Silme Cezası Verdi

TFF Kulüp Lisans Kurulu'ndan Adana Demirspor'a Cezası

TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Süper Lig ekibi Adana Demirspor'a 3 puan silme cezası verdi. Bu ceza, 2024-25 sezonu kulüp lisans sürecinin sonuçlanmasının ardından açıklandı.

Kurul, Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamında yaptıkları son değerlendirmelerde, Süper Lig dahil olmak üzere spor kulüplerinin başvurularını inceledi. İncelemeler; sportif faaliyetler, futbol sosyal sorumluluğu, altyapı, personel-idari, hukuki ve mali kriterler açısından gerçekleştirilmiştir.

Belirtilen süre zarfında gerekli düzeltmeleri yapmayan Adana Demirspor'un yanı sıra, Nesine 2. Lig'den Nazillispor, Afyonspor, Giresunspor, Bucaspor 1928 ve Altay kulüpleri de aynı ceza ile karşılaştı. Bu durumun ardından, Süper Lig'de 2 puanla son sırada yer alan Adana Demirspor, toplamda -1 puana geriledi.

Kurul ayrıca incelemeler sonucunda, Süper Lig'den Net Global Sivasspor, Atakaş Hatayspor, Gaziantep FK, Eyüpspor gibi kulüplere ulusal lisans verdi. Nesine 2. Lig'den ise 1461 Trabzon FK, Motolux 68 Aksarayspor, Sincan Belediyesi Ankaraspor ve diğer birçok kulüp, ulusal lisans aldı.

Kurul, Trendyol Süper Lig'den Onvo Antalyaspor, TÜMOSAN Konyaspor, Bellona Kayserispor, Nesine 2. Lig’den Artı Değer Vanspor, Serik Belediyespor ve İnegölspor kulüplerine SGK ve vergi borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları sebebiyle, yapılandırmanın kabul edildiğine dair belgelerin sunulması için 13 Aralık'a kadar süre tanıdı.

Bu süreçle birlikte, 2024-25 sezonunda en üst 3 ligde yer alan toplamda 11 kulüp UEFA lisansı alırken, 45 kulüp de ulusal lisans aldı. Ayrıca, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde de 3 kulübe UEFA lisansı verilmesi uygun görüldü.