DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.116.528,84 0,71%

TFF, Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümünü Kutladı

TFF, Anadolu Ajansı'nın 105. kuruluş yıl dönümünü anlamlı bir mesajla kutladı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 13:59
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:59
TFF, Anadolu Ajansı'nın 105. Yıl Dönümünü Kutladı

TFF'den Anlamlı Kutlama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ülkemizin önemli haber ajanslarından biri olan Anadolu Ajansı'nın (AA) 105. kuruluş yıl dönümünü büyük bir memnuniyetle kutladı. TFF, bu özel günde Anadolu Ajansı'nın medya dünyasındaki rolünün altını çizerek, ajansın Türkiye'nin bilgi akışında sağladığı katkıların önemine vurgu yaptı.

Kuruluşun Önemi

Anadolu Ajansı, 1920 yılından bu yana yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde de haber alma özgürlüğüne katkı sağlamıştır. TFF, AA'nın ulusal ve uluslararası düzeyde sağladığı doğru bilgi ve hızlı haber akışı ile spor camiasındaki yerinin çok değerli olduğunu belirtti.

TFF'nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Anadolu Ajansı'nın 105. yıl dönümünü kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadeleriyle kuruluşun geçmişten günümüze gerçekleştirdiği başarılı yayıncılık çalışmaları için tebrik mesajı iletildi.

İLGİLİ HABERLER

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 20. Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı
2
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası: 6 Türkiye Rekoru Kırıldı
3
Trendyol 1. Lig'de Golsüz Beraberlik: Ümraniyespor ve Pendikspor Puanları Paylaştı
4
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı
5
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı
6
Arsenal'de Gabriel Magalhaes Sezonu Kapattı
7
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor