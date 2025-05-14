TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Gaziantep FK'ye Önemli Ziyaret

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Gaziantep'i ziyaret ederek, Gaziantep FK ile bir araya geldi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve yöneticiler tarafından karşılandı. Hacıosmanoğlu, yaptığı konuşmada, böylesine önemli bir finalin Gaziantep’te gerçekleşmesinin kendisi için büyük bir mutluluk kaynağı olduğunu belirtti.

Gaziantep'in futbol tarihindeki yerinin önemini vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Böylesi önemli bir maçın, Gaziantep gibi güzide bir şehirde oynanmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Gaziantep tarihi boyunca her daim ülkemizin gurur veren şehirlerinden biri olmuştur. Bu yöredeki misafirperverliği biliyoruz ve bugün de bir kez daha deneyimliyoruz. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ve emeği geçen tüm herkese şahsım ve federasyonum adına teşekkür ederim," şeklinde konuştu.

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz ise, böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Gaziantep, misafirperverliğin belki de başkenti olarak adlandırılabilir. Sizleri şehrimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İnşallah dostça bir müsabaka olur ve kazanan Türk futbolu olur. Şehrimiz adına sizlere teşekkür ediyorum," dedi.

Ziyaretin ardından Hacıosmanoğlu ve beraberindeki heyet, Gaziantep FK takımının antrenmanını izleyerek futbolculara başarılar diledi.

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Gaziantep'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Gaziantep FK'ye ziyarette bulundu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti.

Ziraat Türkiye Kupası Finali öncesi Gaziantep'e gelen Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (sağda), Gaziantep FK'ye ziyarette bulundu. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz, Hacıosmanoğlu'na forma hediye etti.