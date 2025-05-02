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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Hasan Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Corendon Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na taziye ziyaretinde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 15:52
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 15:52
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Hasan Çavuşoğlu'na Taziye Ziyareti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na bir taziye ziyaretinde bulundu.

Hacıosmanoğlu’na, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe eşlik etti. Ziyaret, 17 Nisan'da 93 yaşında hayatını kaybeden Osman Çavuşoğlu için Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Ziyareti sırasında Hacıosmanoğlu, Hasan Çavuşoğlu'na taziyelerini iletirken, Bellona Kayserispor ile oynayacakları maçta başarılar diledi.

Görüşmenin sonunda, Hasan Çavuşoğlu, Hacıosmanoğlu, Otyakmaz ve Boztepe'ye, üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu Alanyaspor formalarını hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (sol 3), babası vefat eden...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (sol 3), babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na (sol 4) taziye ziyaretinde bulundu. Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz (sağ 4) ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de eşlik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (sol 3), babası vefat eden...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (sol 3), babası vefat eden Corendon Alanyaspor Kulübü Başkanı Hasan Çavuşoğlu'na (sol 4) taziye ziyaretinde bulundu. Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz (sağ 4) ve Antalyaspor Başkanı Sinan Boztepe de eşlik etti.

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