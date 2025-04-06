TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İskenderunspor Tesisini Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor'un tesisini ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu, tesiste İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ile bir araya gelerek, görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Bu bölge asrın felaketini yaşadı. Deprem bölgesiyle ilgili çalışmamız var. Çocukları sevindirecek yapılanma içerisindeyiz. En kısa sürede ekip olarak deprem bölgesini dolaşacağız," dedi.

Ayrıca, Hacıosmanoğlu, Bolat ile ziyarette bulunan İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e A Milli Futbol Takımı formasını hediye etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'un tesisini gezdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'un tesisini gezdi.