DOLAR
37,84 0%
EURO
41,3 0%
ALTIN
3.707,98 0%
BITCOIN
3.116.528,84 0,71%

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İskenderunspor Tesisini Ziyaret Etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İskenderunspor'un tesisini ziyaret ederek bölge için destek mesajları verdi.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:26
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İskenderunspor Tesisini Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig temsilcisi İskenderunspor'un tesisini ziyaret etti.

Hacıosmanoğlu, tesiste İskenderunspor Kulübü Başkanı Hakan Bolat ile bir araya gelerek, görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Bu bölge asrın felaketini yaşadı. Deprem bölgesiyle ilgili çalışmamız var. Çocukları sevindirecek yapılanma içerisindeyiz. En kısa sürede ekip olarak deprem bölgesini dolaşacağız," dedi.

Ayrıca, Hacıosmanoğlu, Bolat ile ziyarette bulunan İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez'e A Milli Futbol Takımı formasını hediye etti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Sarıseki Fuat Tosyalı Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Nesine 2. Lig ekibi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'un tesisini gezdi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Nesine 2. Lig ekibi...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (ortada), Nesine 2. Lig ekibi İskenderunspor'un tesisini gezdi.

İLGİLİ HABERLER

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da 20. Uluslararası Runtalya Maratonu Tamamlandı
2
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası: 6 Türkiye Rekoru Kırıldı
3
Trendyol 1. Lig'de Golsüz Beraberlik: Ümraniyespor ve Pendikspor Puanları Paylaştı
4
MOTUL 2025 Türkiye Karting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Kocaeli'de Tamamlandı
5
Hentbol Süper Lig'de Spor Toto, Güneysu'yu Yenerek Sezonu Tamamladı
6
Arsenal'de Gabriel Magalhaes Sezonu Kapattı
7
Edirne'de Paletli Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri Tamamlandı

Aile Bakanlığı'ndan 500.000 TL Konut Desteği: Kadınlara Özel Program Başladı

Balıkesir, İzmir ve Mersin'den Eşsiz Taşınmaz Fırsatları: İLBANK'dan Açık Artırma!

İzmir’den Beklenen İkramiye Kararı: Yılda 30.000 TL Destek!

İstanbullu Gençlere Hafta Sonu Ücretsiz Müze Ziyareti Müjdesi

EPDK'dan Gece Yarısı Elektrik Zammı: 5 Nisan'dan İtibaren Faturalar Yükselecek

Kademeli Zam Uygulaması Başladı! Çalışanlar için Yüzde 54 Zam Müzakeresi Tamamlandı

İstanbullulara Ücretsiz Kent Bostanları Projesi!

Çiftçilere 8,35 Milyar Lira Destek Ödemesi Bugün Hesaplarda!

Motorin ve Benzinde 275 TL'lik İndirim Fırsatı: 15 Mayıs'a Kadar Devam Edecek

Samsun'da 2 Milyar Liralık Dev Yatırım: Şehir Ekonomisi Canlanıyor

Milyonlarca Memurun Temmuz Maaş Zammı Açıklandı!

Emekli Maaşlarına Enflasyon Revizesi: Ay Ay Artış Dönemi Başlıyor