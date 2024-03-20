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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, 17 Mart'ta Trabzonspor ve Fenerbahçe arasında oynanan ve üzücü olaylara sahne olan maçla ilgili açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 20.03.2024 23:18
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 23:18
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyükekşi, "Maalesef istemediğimiz olaylarla karşılaştık. İki kulübümüze de geçmiş olsun diyoruz." dedi.

Ramazan ayının toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik ayı olduğunu vurgulayan TFF Başkanı Büyükekşi, Türkiye'nin dostluk, sevgi ve kardeşliğe çok ihtiyacı olduğunu ifade etti.

İftar yemeğine katılan tüm kulüplere teşekkür eden Büyükekşi, "Ramazan ayının başında kulüplerimizin değerli temsilcileriyle bir araya gelmek istedik. Yarın Milli Takımımız ile Macaristan'a hareket ediyoruz. Cuma günü Macaristan Milli Takımı ile maç yapacağız. Daha sonra Viyana'ya geçeceğiz, Avusturya Milli Takımı ile de Salı günü oynayacağız. Milli maçlarımız öncesinde iftarımıza katılan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçta yaşanan üzücü olaylara da değinen Büyükekşi, futbolun dostluk, kardeşlik ve keyif alınması gereken bir oyun olduğunu vurgulayarak, taraftarları daha dikkatli olmaya davet etti.

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