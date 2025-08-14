TFF'den Süper Lig 3. Hafta Ertelemesi: Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir, Samsunspor-Kasımpaşa

TFF'den Süper Lig 3. Hafta Ertelemesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında oynanması planlanan üç karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Ertelenen maçlar

Federasyon, TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir FK ve Samsunspor-Kasımpaşa müsabakalarının ertelendiğini bildirdi.

Federasyonun açıklaması

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur. Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor-Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."

Federasyon, ertelenen üç karşılaşmanın oynanacağı tarihlerin daha sonra ilan edileceğini belirtti.

Fenerbahçe'nin Kocaelispor maçı

TFF, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Portekiz'in Benfica ekibiyle karşılaşacak Fenerbahçe'nin Kocaelispor müsabakasının 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da oynanacağını açıkladı. Sarı-lacivertli kulüp, Kocaelispor maçının ertelenmesi için talepte bulunmadı.