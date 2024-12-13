TFF'den TİESF Başkanına Hayırlı Olsun Ziyareti

TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural'dan TİESF Başkanı Dursun Gözel'e Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Kerim Vural, Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) Başkanı Dursun Gözel'i yeni görevi dolayısıyla ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette 8 Kasım'daki kongrede başkanlığa seçilen Dursun Gözel'e hayırlı olsun temennisinde bulunuldu. İşitme Engelli Futbol Milli Takımı ve liglerle ilgili değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, engelli sporunun her branşta başarılı olmasını arzuladıklarını dile getiren Vural, özellikle futbolda yeni başarılar için TFF olarak verdikleri desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Ziyaretin sonunda Kerim Vural, Dursun Gözel'e üzerinde isminin bulunduğu A Milli Takım formasını takdim ederek, spor alanında birlik ve beraberlik mesajı verdi.