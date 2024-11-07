DOLAR
34,21 -0,09%
EURO
37,03 -0,92%
ALTIN
2.962,69 -1,32%
BITCOIN
2.617.901,9 -0,31%

TFF Disiplin Kurulu'ndan Jose Mourinho'ya Cezalar

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç men ve ağır para cezası verdi. Diğer kulüpler ve teknik direktörlere de ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 22:11
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 22:11
TFF Disiplin Kurulu'ndan Jose Mourinho'ya Cezalar

TFF'den Cezalar Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç cezası ile birlikte büyük bir para cezası veren kararlar aldı.

Jose Mourinho'nun Cezası

PFDK, Mourinho'ya 958 bin 500 liraya ek olarak 1 müsabakadan men cezası verdi. Bununla birlikte, Fenerbahçe'nin asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Sandro Zufic, çift sarı kart cezası yüzünden 2 maçlık men cezasına ek olarak 74 bin 250 liraya mahkum edildi.

Diğer Cezalar

Salvatore Foti ise 2 maç men ve 117 bin lira ceza aldı. PFDK, sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek ceza vermemeye karar verdi.

Diğer Kulüpler ve Yöneticilere Cezalar

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 465 bin lira ceza verirken, Rıza Çalımbay'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza uyguladı. Musah Mohammed’a ise 3 maç ceza verildi. Osman Baharoğlu’na 3 ay hak mahrumiyeti ve 450 bin lira ceza verildi.

Diğer Kulüplerin Cezaları

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’a 168 bin lira, Adana Demirspor’a 120 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor’a 168 bin lira ve Trabzonspor’a 299 bin 250 lira ceza verdi. Bununla birlikte, belli kulüplerin taraftarlarının elektronik biletleri bir sonraki maçları için engellendi.

İLGİLİ HABERLER

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye, Avrupa Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda Başarı Gösterdi
2
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yenerek Namağlup Ünvanını Korumayı Başardı
3
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'ı Yendi
4
Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Geçti
5
TFF Disiplin Kurulu'ndan Jose Mourinho'ya Cezalar
6
RAMS Başakşehir Kopenhag ile Karşılaşıyor
7
AZ Alkmaar ile Fenerbahçe Arasında UEFA Avrupa Ligi Karşılaşması

Cumhuriyet tarihinin en geniş TOKİ projesi! Bu sabah 81 ilde resmen başvurular başladı!

Araç sahibi olanı dara sokacaklar! Ocak’ta o ücrete de yüzde 43 zam

SSK, Bağkur ve 4C’liyi bekleyen Ocak sürprizi nihayet ortaya çıktı! OVP’deki hesaplar çarşıya uymayacak

Sıfır otomobili taksitle aldıracak dev kampanya! Kasım ayı bitmeden 155.000 TL kar alınacak

2025 yılı için erken tahmin! Erken seçim ve asgari ücret tespiti açıklaması geldi

Cep telefonu alacaklar dikkat! 131 TL'den 45.000 TL'ye yükselecek

Trump ne zaman göreve başlayacak?- Kaç yıl görevde kalacak

Tek şarta 150.000 TL karşılıksız verilecek! Bakan Uraloğlu’ndan yeni destek açıklaması

2025’te araçlar yüzde 43,93 daha ucuza alınacak! Karar DÜN açıklandı

Beylikdüzü, Maltepe ve Esenler... SGK açıkladı satışlar resmen başladı

Yeni zam oranı netlik kazandı! Yüzde 40 zam ceplere yakışacak

800.000 TL faizsiz kredi imkanı açıklandı! Kasım ayı son olacak