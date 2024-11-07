TFF Disiplin Kurulu'ndan Jose Mourinho'ya Cezalar

TFF'den Cezalar Açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho'ya 1 maç cezası ile birlikte büyük bir para cezası veren kararlar aldı.

Jose Mourinho'nun Cezası

PFDK, Mourinho'ya 958 bin 500 liraya ek olarak 1 müsabakadan men cezası verdi. Bununla birlikte, Fenerbahçe'nin asbaşkanı Acun Ilıcalı 600 bin lira ceza alırken, Sandro Zufic, çift sarı kart cezası yüzünden 2 maçlık men cezasına ek olarak 74 bin 250 liraya mahkum edildi.

Diğer Cezalar

Salvatore Foti ise 2 maç men ve 117 bin lira ceza aldı. PFDK, sarı-lacivertli futbolcu Edin Dzeko'nun açıklamalarını ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirerek ceza vermemeye karar verdi.

Diğer Kulüpler ve Yöneticilere Cezalar

PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'a 465 bin lira ceza verirken, Rıza Çalımbay'a 1 maç men ve 58 bin 500 lira ceza uyguladı. Musah Mohammed’a ise 3 maç ceza verildi. Osman Baharoğlu’na 3 ay hak mahrumiyeti ve 450 bin lira ceza verildi.

Diğer Kulüplerin Cezaları

PFDK, Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor’a 168 bin lira, Adana Demirspor’a 120 bin lira, TÜMOSAN Konyaspor’a 168 bin lira ve Trabzonspor’a 299 bin 250 lira ceza verdi. Bununla birlikte, belli kulüplerin taraftarlarının elektronik biletleri bir sonraki maçları için engellendi.