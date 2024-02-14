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TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Eryaman Stadyumu'nda zeminin bozukluğu gündeme gelmişti. TFF maç yerini belirledi. Ayrıntılar haberimizde...

Yayın Tarihi: 14.02.2024 17:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 17:43
TFF Eryaman Stadyumu kararı: Kritik maç öncesi açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği'nin stadyum kullanımına dair önemli bir karar açıkladı. TFF, MKE Ankaragücü'nün Süper Lig maçlarını Eryaman Stadyumu'nda sürdüreceğini duyurarak, zemin bakımından sorumlu kulüp olarak bu stadyumu tercih edeceklerini belirtti.

Ankaragücü'nün 26. haftada Galatasaray'ı ağırlayacağı maçın oynanacağı yer konusundaki belirsizlik sona ererken, TFF, Gençlerbirliği'nin ise yoğun maç trafiği ve zemin bakımı nedeniyle iç saha müsabakalarını başka bir statta gerçekleştireceğini vurguladı.

eryaman stadyumu

Federasyonun yaptığı açıklamada, "MKE Ankaragücü'nün zemin bakımından sorumlu kulüp olarak Eryaman Stadyumu'nda oynamaya devam edeceğini" ifade ederek, denetim ve yaptırımların artarak devam edeceğini belirtti. Ayrıca, Ankaragücü, Kayserispor ve Rizespor'a stadyum zeminlerinin hızlı bir şekilde bakımının yapılması gerektiği, aksi takdirde müsabakaların oynanmasına kapatılacağı uyarısında bulundu.

Öte yandan, Gençlerbirliği'nin başka bir statta maçlarını oynaması kararı, zeminin etkinlenmemesi ve sağlıklı bakımının yapılabilmesi amacıyla alındı.

TFF'nin bu kararıyla birlikte, stadyum zeminleriyle ilgili denetim ve yaptırımlarının daha sıkı bir şekilde uygulanacağı belirtilerek, futbol kulüplerinin stadyum bakımlarına daha fazla özen göstermeleri gerektiği vurgulandı.

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