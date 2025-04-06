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TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Antrenörlerin Cezalarını Onadı

TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe antrenörleri Foti ve Zufic'in 4'er maçlık men cezalarını onadı.

Yayın Tarihi: 06.04.2025 13:49
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 13:49
TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli Antrenörlerin Cezalarını Onadı

TFF Tahkim Kurulu'ndan Sert Cezalar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Salvatore Foti ve kaleci antrenörü Sandro Zufic'in 4'er maçlık men ve para cezalarını onadı.

Cezaların Detayları

TFF'nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, Salvatore Foti'nin rakip takım futbolcusuna yönelik hakaret nedeniyle 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 117 bin lira para cezası aldığı belirtildi. Diğer taraftan Sandro Zufic, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi dolayısıyla yine 4 maç men ve 78 bin lira para cezasına çarptırıldı.

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