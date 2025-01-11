TFF, Takım Harcama Limitlerindeki Yüzde 30'luk Sapmayı İptal Etti

TFF, takım harcama limitlerinde uygulanacak yüzde 30'luk sapmayı iptal ederek kulüplerin limitlere uymasını zorunlu kıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 21:07
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 21:07
TFF, Takım Harcama Limitlerindeki Yüzde 30'luk Sapmayı İptal Etti

TFF'den Önemli Değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerini sıkılaştırarak kulüplerin mali disiplinlerini artırmayı hedefliyor. TFF, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etti. Bu karar gereği, kulüplerin harcama limitleri dahilinde kalmaları zorunlu hale geldi.

Güncellenen Talimatlar

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişiklikle yeni bir düzenleme getirildi. Talimatnameye eklenen Geçici Madde 25 ile, 2024/2025 sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren, kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırıldı.

Buna göre, kulüplerin takım harcama limiti olarak belirlenen rakamlar dahilinde faaliyet göstermeleri zorunlu olacak.

Gelirlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Takım harcama limitleri belirlenirken, Kulüp Lisans Kurulu'na sunulan sponsor ve reklam gelirleriyle ilgili sözleşmeler, 2024-2025 sezonu için kulüplerin tahsil ettiği tutarlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilecek.

Daha önce TFF, Geçici Madde 18 kapsamında, harcama limitlerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30, Nesine 2. Lig ekipleri için ise yüzde 50 sapma tanımıştı. Ancak bu yeni düzenlemeyle birlikte tüm kulüpler için sıkı bir denetim mekanizması hayata geçirilmiş oldu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum FK Sözcüsü Onur Talay'dan Beşiktaş Maçı Değerlendirmesi: VAR Tepkisi!
2
Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor'u 2-1 Mağlup Etti
3
ÇİMSA ÇBK Mersin, Danilos Pizza'yı 83-68 Mağlup Etti
4
Gaziantep FK, Kasımpaşa ile Mücadeleye Çıkıyor
5
Atletizmde Kadın Liderler İçin Yeni Komisyon Kuruldu
6
Gençlerbirliği, Adanaspor Maçına Hazır!
7
2025 Türkiye Güreş Şampiyonası Ankara'da Başlıyor!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı