TFF, Takım Harcama Limitlerindeki Yüzde 30'luk Sapmayı İptal Etti

TFF'den Önemli Değişiklik

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), takım harcama limitlerini sıkılaştırarak kulüplerin mali disiplinlerini artırmayı hedefliyor. TFF, takım harcama limitlerinde uygulanan yüzde 30'luk sapmayı iptal etti. Bu karar gereği, kulüplerin harcama limitleri dahilinde kalmaları zorunlu hale geldi.

Güncellenen Talimatlar

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kulüp Lisans ve Finansal Sürdürülebilirlik Talimatı'nda yapılan değişiklikle yeni bir düzenleme getirildi. Talimatnameye eklenen Geçici Madde 25 ile, 2024/2025 sezonunun ikinci transfer ve tescil döneminden itibaren, kabul edilebilir sapma miktarı oranları kaldırıldı.

Buna göre, kulüplerin takım harcama limiti olarak belirlenen rakamlar dahilinde faaliyet göstermeleri zorunlu olacak.

Gelirlerin Yeniden Değerlendirilmesi

Takım harcama limitleri belirlenirken, Kulüp Lisans Kurulu'na sunulan sponsor ve reklam gelirleriyle ilgili sözleşmeler, 2024-2025 sezonu için kulüplerin tahsil ettiği tutarlar göz önünde bulundurularak yeniden değerlendirilecek.

Daha önce TFF, Geçici Madde 18 kapsamında, harcama limitlerinde Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig kulüpleri için yüzde 30, Nesine 2. Lig ekipleri için ise yüzde 50 sapma tanımıştı. Ancak bu yeni düzenlemeyle birlikte tüm kulüpler için sıkı bir denetim mekanizması hayata geçirilmiş oldu.