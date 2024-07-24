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TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural Oldu

TFF, Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural atandı. Yeni üyeler de belirlendi.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 19:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 19:04
TFF Temsilciler Kurulu Başkanı Şerafettin Bural Oldu

TFF Temsilciler Kurulu'nda Yeni Başkan Bural

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Temsilciler Kurulu başkanlığına Şerafettin Bural'ın atandığını resmi olarak açıkladı.

Atama Detayları

Federasyondan gelen bilgilere göre, bu atama, bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında gerçekleştirilen tartışmalar sonucunda gerçekleşti. Ayrıca Temsilciler Kurulu'nda görev alacak yeni üyeler de belirlendi.

Yeni Üyeler Kimler?

Şerafettin Bural'ın başkanlığındaki Temsilciler Kurulu'na atanan isimler arasında Ertuğrul Arslan, Osman Diyadin, Haydar Özdemir, Ömer Demir, Mehmet Sururi Saydam ve Servet Sarıkaya yer alıyor.

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