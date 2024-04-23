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TFF ve Kulüpler Birliği toplantısı sonuca ulaşamadı: Erken seçim rafa kaldırıldı

Kulüpler Birliği heyeti, erken seçim görüşmeleri için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile toplantı gerçekleştirdi. Gergin bir şekilde geçtiği öğrenilen toplantıda, herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

Yayın Tarihi: 23.04.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 10:49
TFF ve Kulüpler Birliği toplantısı sonuca ulaşamadı: Erken seçim rafa kaldırıldı

Kulüpler Birliği, TFF’de başkanlık seçimlerinin erkene çekilmesini görüşmek için TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği tarafından seçilen heyete, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek başkanlık etti.

Edinilen bilgilere göre gergin geçen toplantı, 20 dakika sürdü. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği’nin seçimin Haziran ayının ilk haftasına çekilmesi yönündeki taleplerini, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye iletti. TFF seçimli genel kurulunun 18 Temmuz tarihinde yapılmasını kulüplerin kabul etmediğini ifade eden Özbek’e, Büyükekşi olumsuz cevap verdi. TFF tarafından açıklanan tarihin müzakereye kapalı olduğu belirtildi.

İddialara göre, Kulüpler Birliği’nin “tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz?” sorusunun ardından Büyükekşi, “bugünün konusu bu değil” diyerek toplantıyı terk etti.

Dursun Özbek ise 19 Haziran’da üç kulüp tarafından onaylanan bildirinin TFF Başkanı Büyükekşi’yi rahatsız etmiş olduğunu belirterek, bu bildiri nedeniyle Büyükekşi’nin seçimi daha erkene alma konusunu açılmamak üzere kapattığını ifade etti.

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