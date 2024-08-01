TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da Toplandı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde buluşarak önemli konuları masaya yatırdı.
Katılımcılar
Toplantıda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri yer aldı.
Ortak Sorunların Çözümü
Gerçekleştirilen toplantıda, ortak sorunların çözüm yolları tartışıldı. Kulüp başkanlarının talepleri ve önerileri dikkate alınarak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde sorunların aşılması konusunda fikir birliği sağlandı.