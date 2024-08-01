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TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da Toplandı

TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, ortak sorunları ele almak üzere Riva'da bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 15:38
TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da Toplandı

TFF ve Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'da Toplandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde buluşarak önemli konuları masaya yatırdı.

Katılımcılar

Toplantıda, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Başkan Vekilleri Mecnun Otyakmaz ve Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ile Trendyol Süper Lig kulüplerinin başkan ve temsilcileri yer aldı.

Ortak Sorunların Çözümü

Gerçekleştirilen toplantıda, ortak sorunların çözüm yolları tartışıldı. Kulüp başkanlarının talepleri ve önerileri dikkate alınarak, birlik ve beraberlik anlayışı içinde sorunların aşılması konusunda fikir birliği sağlandı.

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