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Thomas Reis: Eyüpspor Maçında Hedefimiz İyi Bir Sonuç

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Eyüpspor'la oynanacak maç öncesi takımın hedeflerini ve oyuncu durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 14:56
Thomas Reis: Eyüpspor Maçında Hedefimiz İyi Bir Sonuç

Samsunspor'dan Eyüpspor Maçı Açıklaması

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Reeder Samsunspor, yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Thomas Reis, bu önemli maç öncesi basın toplantısı düzenledi.

Hedef: Eyüpspor'un Önünde Tamamlamak

Reis, Eyüpspor ile çıkacakları karşılaşmanın zorlu geçeceğine vurgu yaparak, "Ligi mümkünse Eyüpspor'un önünde tamamlamak istiyoruz. Elbette iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Bu kesinlikle çok ilginç bir maç olacaktır" dedi.

Eyüpspor'un Başarısı ve Takım Durumu

Eyüpspor'un iyi bir sezon geçirdiğini belirten Reis, "İyi bir hocaları var ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir takım. Onlar da bu maçı kazanmak isteyeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Reis ayrıca, sakatlığı geçen Youssef Bennasser'in takımla çalışmalara başladığını ve kadroya katılmasının önemli olduğunu söyledi. Ancak sarı kart cezasından dolayı Rick van Drongelen'in maçta yer almayacağı bilgisini de ekledi.

Taraftar Desteği ve Takım Motivasyonu

Reis, taraftarların kendilerine büyük destek verdiğini vurgulayarak, "Bazen inişli çıkışlı performans göstersek de her zaman desteklerini arkamızda hissettik. Umarım ligin geri kalan kısmında da desteklerini sürdürürler" dedi. Takımın bir aile olduğunu hatırlatan Reis, hedeflerine ulaşmak için birlikte savaşacaklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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